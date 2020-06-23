Доктор Мясников рассказал о своих приключениях в тайге

Москва, 23 июня. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников рассказал о своем пятидневном отпуске, который он провел в тайге.

Мянисков признался, что не испытывает большой радости от возвращения в Москву, отметив, что мысленно он до сих пор находится в тайге.

«Все было: тонули, переворачивались, были кусаемы и так далее… Нам немного не повезло, так как мы не смогли попасть в одно место, так как не смогли найти дорогу. Наш товарищ перевернулся на квадроцикле, в результате чего повредил руку… Потом мы утопили один из квадроциклов, потом вышел из строя другой квадроцикл, после чего нам пришлось вызывать друзей на гусеничном вездеходе», — рассказал Мясников в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Доктор также добавил, что на обратном пути он управлял гусеничным вездеходом, который прибыл к ним на помощь, проведя более четырех часов за рычагами этой машины. Мясников отметил, что за время отпуска в тайге его сильно искусали комары и мошки. Кроме того, последствиями активного отдыха стали многочисленные синяки и незначительные травмы, однако он все равно доволен поездкой.