Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

100 лет Трианону: Венгрия винит Запад в своей национальной трагедии столетней давности

294
0 Оставить комментарий
Эксперты:

100 лет Трианону: Венгрия винит Запад в своей национальной трагедии столетней давности

Четвертого июня минуло сто лет со дня подписания Трианонского договора, по условиям которого Венгрия лишилась двух третей своей территории. Венгерские власти во всем винят Запад, а «эхо» Трианона по сей день отдается в политике, проводимой премьер-министром страны Виктором Орбаном. Редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа» рассказывает как обиды Венгрии столетней давности вносят разлад в стабильность Евросоюза.

Этот год для Венгрии особенно насыщен юбилейными датами. Прошло 30 лет с момента избрания демократического правительства в 1990 году и 10 лет с тех пор как национал-консерваторы и евроскептики из партии «Фидес» пришли к власти, что позволило им внести изменения в конституцию страны. Но самый главный юбилей — 100-летняя годовщина подписания Трианонского договора.

В заявлении правящей партии «Фидес», опубликованном по случаю этого события сказано:

«100 лет назад был подписан Трианонский мирный договор, чтобы вырыть могилу венгерскому народу. Две трети территории исторической Венгрии и треть ее населения были захвачены, а экономика разрушена. Ни одна другая нация в мире не пережила такой трагедии и увечий. Однако сегодня, благодаря последовательному национальному управлению и национальному сотрудничеству в течение последних десяти лет, мы, венгры, здесь, в Карпатском бассейне, стали сильны как никогда. Сила и сплоченность венгров помогут нам преодолеть любой кризис».

Подписавшие договор со стороны Венгрии Агошт Бенард (слева, снимает цилиндр) и Альфред Драше-Лазар

Столетняя обида

Королевство Венгрия, являвшееся восточной частью Австро-Венгерской империи Габсбургов, было одним из крупнейших государств Европы, чуть больше половины населения которого составляли венгры. После поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне и ее распада в 1918 году Венгрия стала независимой республикой, но у соседних Румынии, Югославии, Чехословакии имелись притязания на обширные части ее территории. Весной 1919 года к власти в Венгрии пришли коммунисты, провозгласившие Венгерскую советскую республику. В стране разгорелась гражданская война и против коммунистов выступили соседние государства, поддержанные Францией и Великобританией.

После поражения советской республики и установления режима регента Миклоша Хорти, Венгрия, как правопреемница потерпевшей поражение в Первой мировой Австро-Венгерской империи, стала участницей переговоров, которые завершились подписанием мирного соглашения в Большом Трианонском дворце Версаля под Парижем 4 июня 1920 года. Условия договора, фактически навязанного Венгрии, предусматривали потерю 72% территории и 64% населения Венгерского королевства, выхода к морю и флота, 88% лесных ресурсов, 83% производства чугуна и 67% банковско-кредитной системы. Большую часть территориальных потерь составляли области, населенные людьми иных национальностей, однако гражданами Австрии, Румынии, Чехословакии и Югославии в одночасье оказались и 3 млн этнических венгров.

Области компактного проживания венгров после Трианонского договора

Это соглашение стало, возможно, самым травмирующим событием в истории Венгрии, в котором страна была абсолютно беспомощна, не имела никакой свободы действий и едва избежала того, чтобы быть полностью «расчлененной» странами так называемой Малой Антанты — Чехословакии, Румынии и Югославии: им очень нравилась идея «славянского коридора» через западную Венгрию, соединяющего Чехословакию и Королевство Югославия; Румыния хотела, чтобы ее западная граница проходила по реке Тиса; а Чехословакия стремилась расшириться за счет венгерских территорий к югу от своих нынешних границ. Венгрия смогла восстановиться, но травма от потери двух третей территории и около трех с половиной миллионов этнических венгров по сей день отбрасывает длинную тень на политику Венгрии.

«Верните всё!»

Чтобы залечить подобные раны, страны обычно создают нарратив, объясняющий, почему так произошло. В случае Венгрии причины национальной трагедии лежали на поверхности: в случившемся венгры обвинили Францию и страны Малой Антанты. Более того, премьер-министр Франции Александр Мильеран, вручивший текст окончательных условий Трианонского договора венгерской делегации 6 мая 1920 года, сопроводил его приложением — собственным письмом, в котором утверждал, что положения договора касательно границ еще могут быть пересмотрены в будущем. Это создало у венгерских дипломатов иллюзию «временного» характера договора, побудив все же подписать его.

Территориальные приобретения Венгрии в 1938 —1941 гг.

Трианонский мир был воспринят в соседних странах как восстановление справедливости, а в самой Венгрии — как национальная трагедия. Популярность получили лозунги «Нет, нет, никогда!» (Nem, nem, soha!) и «Верните всё!» (Mindent vissza!). Идея восстановления Венгрии в границах 1918 года питала венгерский ревизионизм и реваншизм. В 1938 году состоялся первый Венский арбитраж, по результатам которого Венгрия вернула приграничные районы Чехословакии, за ним последовала оккупация Карпатской Руси в 1939 году, второй Венский арбитраж 1940 года, по которому Румыния уступала северную Трансильванию, и аннексия югославских территорий в 1941 году. Вскоре после окончания войны государства антигитлеровской коалиции признали Венские арбитражи юридически ничтожными и ликвидировали их решения Парижскими мирными договорами 1947 года, а Венгрия была возвращена в границы Трианонского договора. Это означало, что вопрос о пересмотре границ был окончательно закрыт.

100 лет Трианону: Венгрия винит Запад в своей национальной трагедии столетней давности

Коммунизм и Трианон: 45 лет забвения

В коммунистический период Трианон был строго исключен из повестки дня, а наличие этнических венгров, живущих за пределами Венгрии, просто игнорировалось — в конце концов, коммунистический строй предусматривал интернационализм. Венгерская революция 1956 года не была хорошо воспринята странами, получившими венгерские территории, тем более что население приграничных областей четко идентифицировало себя с Будапештом. СССР жестко подавил «контрреволюционный мятеж», а в 1961 году Никита Хрущев предложил передать венграм Закарпатскую Украину, которая по договору между СССР и Чехословацкой Республикой от 29 июня 1945 года была включена в состав УССР и преобразована в Закарпатскую область с центром в городе Ужгороде, но венгерские коммунисты, опасаясь перемен, отказались.

Уничтоженный советский танк в Будапеште, 1956 год

Трианонская травма напомнила о себе сразу после перехода к демократии в 1989 году. В марте 1990 года в Венгрии прошли первые с 1947 года многопартийные выборы в Государственное собрание, первое место на которых заняла консервативная партия — Венгерский демократический форум, правительство возглавил ее представитель Йожеф Антал, который объявил, что видит себя премьер-министром 15 миллионов венгров «по духу». В то время это заявление вызвало настороженность у соседей, расширившихся в 1920 году за счет венгерских территорий. Позже выяснилось, что его неправильно перевели и что он на самом деле сказал «в моей душе», но некорректный перевод приобрел широкую популярность, что отчасти способствовало возвращению Трианонского договора в венгерскую повестку, как символа разделения венгров.

В 1988 году 37 антикоммунистически настроенных студентов основали Альянс молодых демократов (венг. Fiatal Demokraták Szövetsége), сокращённо «Фидес» (венг. Fidesz). В 1990 году Альянс получил 8,95 % голосов и сформировал собственную фракцию, объединившую 22 депутата. В 1992 году партия была принята в Либеральный интернационал. Но в 1992—93 годах вице-президент партии Виктор Орбан, победив во внутрипартийной борьбе Габора Фодора и его либеральных сторонников, добился смещения партии на правоконсервативные позиции. С тех пор программа партии включает открытое признание Венгрии и всех венгров за ее пределами как единой культурной нации.

Виктор Орбан и Трианон: возвращение к истокам

Начиная с 1990 года на курорте Балваньош в Румынии проходил форум, созданный для содействия диалогу между румынами, венграми из Румынии и венграми из Венгрии. В течение первых нескольких лет в нем приняли участие несколько высокопоставленных политиков как из Румынии, так и из Венгрии. В 1997 году форум был перенесен из Балваньоша в местечко Бэиле-Тушнад в Секейском крае Румынии (отсюда и венгерское неофициальное название форума — Тушваньош). В 2000-е годы мероприятие начало превращаться из политического форума в студенческий летний лагерь, а примерно в 2010 году произошла новая трансформация: Виктор Орбан стал использовать летний университетский лагерь для продвижения политики партии «Фидес».

Виктор Орбан

Румынские СМИ стали критиковать мероприятие за то, что из диалога двух стран оно превратилось в монолог венгерской стороны. В своих ежегодных выступлениях в рамках летнего лагеря премьер-министр Венгрии прямо или косвенно обращается к теме Трианонского договора и разделения венгров, а основными темами лекций и круглых столов, начиная с 2011 года, стали венгерская национальная политика, трансграничное «национальное единство», двойное венгерское гражданство и вопросы венгерской автономии в соседних странах.

После формирования своего первого правительства (1998-2002 гг.), «Фидес» решили вплотную заняться национальным вопросом. Власти Венгрии стали выдавать так называемый «венгерский сертификат» или «зеленый паспорт» — документ, предоставляющий этническим венграм в соседних государствах и членам их семьи некоторые льготы в самой Венгрии. Подобные удостоверения с давних пор выдает и Польша — они хорошо известны под названием «карта поляка». На самом деле этот сертификат никакой не паспорт и не делает своего обладателя гражданином Венгрии и это, если переводить дословно, всего лишь «удостоверение зарубежного венгра». В целом этот внешнеполитический ход себя не сильно оправдал. И пришедшее к власти в 2002 году левое коалиционное правительство свернуло программу.

Незаживающая рана

Таким образом, только после прихода к власти в 2010 году, партия «Фидес» сделала Трианон краеугольным камнем венгерской внешней и внутренней политики. Такой подход нашел живой отклик в сердцах венгров — их страна терпела поражение в каждой войне, в которой она принимала участие, на протяжении 600 лет: поражение от Оттоманской империи в 1526 году, восстание Ракоци 1703-11 годов, революция 1848 года против Австрии, революция астр (или хризантемная революция) 1918 года и Советская республика 1919 года, смена нацистского режима на коммунистический в 1945 году и, конечно же, восстание 1956 года. Все военные предприятия заканчивались неудачами и Трианон – самая катастрофическая из них.

100 лет Трианону: Венгрия винит Запад в своей национальной трагедии столетней давности

Партия «Фидес» вознамерилась изменить отношение венгров к этой проблеме. С 2010 года Трианон перестал быть символом скорби и обид, теперь 4 июня стали отмечать День национального единства. Памятуя о провале проекта «сертификат», в правящей партии было принято решение давать гражданство страны всем, у кого были венгерские предки, и после сдачи относительно легкого экзамена по языку. Уже в 2017 году Будапешт торжественно отчитался о миллионной присяге Венгрии, которую дал, получив паспорт, зарубежный венгр. Им стал Миклош Лайко (Miklós Lajkó) из сербского села Гунарош. Семью Миклоша тогда лично поздравили президент Венгрии Янош Адер, который юридически и предоставляет гражданство, и премьер Виктор Орбан, который и является настоящим вдохновителем политики паспортизации. Среди миллиона новых граждан есть и невенгры, чьи прародители были гражданами Венгрии во время Второй мировой войны (например, воеводинские сербы). Но не всем соседям такая политика по нраву, и если в Румынии и Сербии двойное или множественное гражданство официально разрешено (и они точно так же дают двойное гражданство на основании этничности), то в Словакии и на Украине — нет. Осенью 2018 года, на почве выдачи венгерских паспортов гражданам Украины, между двумя странами разгорелся дипломатический скандал.

В нынешнем году отмечается столетний юбилей Трианона, но, с учетом пандемии коронавируса, власти Венгрии не стали проводить массовых мероприятий в честь годовщины. День национального единства отметили звоном колоколов в церквях и огнями трианонских костров. В 16:30 в Будапеште остановился транспорт и была объявлена минута молчания. Венгерское правительство также приняло решение создать в бывшей австрийской цитадели на горе Геллерт в столице музей, посвященный борьбе за свободу Венгрии, а возле здания парламента открыли памятник за 14,5 млн евро. Он состоит из каменных плит с названиями каждого населенного пункта Венгрии в границах до 1918 года. Через два дня Виктор Орбан выступил с обличающей речью, в которой назвал виновников трианонской трагедии.

«Запад изнасиловал тысячелетние границы и историю Центральной Европы. Наша страна была превращена в дом смерти. Они перекраивали Центральную Европу без всяких моральных угрызений совести, как перекраивали границы Африки и Ближнего Востока. Мы никогда этого не забудем. Мы думали, что гордая Французская и Британская империи и лицемерная Американская империя больше не могут опуститься еще ниже, но нет — после Второй мировой войны мы были без сожаления брошены коммунистам. Поляки, чехи, словаки были вознаграждены тем, чем мы были наказаны. Пусть это будет вечным уроком для народов Центральной Европы».

Фрагмент нового памятника, посвященного 100-летию подписания Трианонского договора

В пику Венгрии Румыния объявила 4 июня национальным праздником, и по закону правительство и местные органы власти обязаны обеспечить, чтобы в этот день общественные места были украшены государственным флагом Румынии.

Знали бы дипломаты тогда в Париже, что через 100 лет результаты их деятельности все еще будут поводом для споров.

Новости партнеров

Новости партнеров