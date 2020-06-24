100 лет Трианону: Венгрия винит Запад в своей национальной трагедии столетней давности

Четвертого июня минуло сто лет со дня подписания Трианонского договора, по условиям которого Венгрия лишилась двух третей своей территории. Венгерские власти во всем винят Запад, а «эхо» Трианона по сей день отдается в политике, проводимой премьер-министром страны Виктором Орбаном. Редакция Telegram-канала «ЧВК Медиа» рассказывает как обиды Венгрии столетней давности вносят разлад в стабильность Евросоюза.

Этот год для Венгрии особенно насыщен юбилейными датами. Прошло 30 лет с момента избрания демократического правительства в 1990 году и 10 лет с тех пор как национал-консерваторы и евроскептики из партии «Фидес» пришли к власти, что позволило им внести изменения в конституцию страны. Но самый главный юбилей — 100-летняя годовщина подписания Трианонского договора.

В заявлении правящей партии «Фидес», опубликованном по случаю этого события сказано:

«100 лет назад был подписан Трианонский мирный договор, чтобы вырыть могилу венгерскому народу. Две трети территории исторической Венгрии и треть ее населения были захвачены, а экономика разрушена. Ни одна другая нация в мире не пережила такой трагедии и увечий. Однако сегодня, благодаря последовательному национальному управлению и национальному сотрудничеству в течение последних десяти лет, мы, венгры, здесь, в Карпатском бассейне, стали сильны как никогда. Сила и сплоченность венгров помогут нам преодолеть любой кризис».

Столетняя обида

Королевство Венгрия, являвшееся восточной частью Австро-Венгерской империи Габсбургов, было одним из крупнейших государств Европы, чуть больше половины населения которого составляли венгры. После поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне и ее распада в 1918 году Венгрия стала независимой республикой, но у соседних Румынии, Югославии, Чехословакии имелись притязания на обширные части ее территории. Весной 1919 года к власти в Венгрии пришли коммунисты, провозгласившие Венгерскую советскую республику. В стране разгорелась гражданская война и против коммунистов выступили соседние государства, поддержанные Францией и Великобританией.

После поражения советской республики и установления режима регента Миклоша Хорти, Венгрия, как правопреемница потерпевшей поражение в Первой мировой Австро-Венгерской империи, стала участницей переговоров, которые завершились подписанием мирного соглашения в Большом Трианонском дворце Версаля под Парижем 4 июня 1920 года. Условия договора, фактически навязанного Венгрии, предусматривали потерю 72% территории и 64% населения Венгерского королевства, выхода к морю и флота, 88% лесных ресурсов, 83% производства чугуна и 67% банковско-кредитной системы. Большую часть территориальных потерь составляли области, населенные людьми иных национальностей, однако гражданами Австрии, Румынии, Чехословакии и Югославии в одночасье оказались и 3 млн этнических венгров.

Это соглашение стало, возможно, самым травмирующим событием в истории Венгрии, в котором страна была абсолютно беспомощна, не имела никакой свободы действий и едва избежала того, чтобы быть полностью «расчлененной» странами так называемой Малой Антанты — Чехословакии, Румынии и Югославии: им очень нравилась идея «славянского коридора» через западную Венгрию, соединяющего Чехословакию и Королевство Югославия; Румыния хотела, чтобы ее западная граница проходила по реке Тиса; а Чехословакия стремилась расшириться за счет венгерских территорий к югу от своих нынешних границ. Венгрия смогла восстановиться, но травма от потери двух третей территории и около трех с половиной миллионов этнических венгров по сей день отбрасывает длинную тень на политику Венгрии.

«Верните всё!»

Чтобы залечить подобные раны, страны обычно создают нарратив, объясняющий, почему так произошло. В случае Венгрии причины национальной трагедии лежали на поверхности: в случившемся венгры обвинили Францию и страны Малой Антанты. Более того, премьер-министр Франции Александр Мильеран, вручивший текст окончательных условий Трианонского договора венгерской делегации 6 мая 1920 года, сопроводил его приложением — собственным письмом, в котором утверждал, что положения договора касательно границ еще могут быть пересмотрены в будущем. Это создало у венгерских дипломатов иллюзию «временного» характера договора, побудив все же подписать его.

Трианонский мир был воспринят в соседних странах как восстановление справедливости, а в самой Венгрии — как национальная трагедия. Популярность получили лозунги «Нет, нет, никогда!» (Nem, nem, soha!) и «Верните всё!» (Mindent vissza!). Идея восстановления Венгрии в границах 1918 года питала венгерский ревизионизм и реваншизм. В 1938 году состоялся первый Венский арбитраж, по результатам которого Венгрия вернула приграничные районы Чехословакии, за ним последовала оккупация Карпатской Руси в 1939 году, второй Венский арбитраж 1940 года, по которому Румыния уступала северную Трансильванию, и аннексия югославских территорий в 1941 году. Вскоре после окончания войны государства антигитлеровской коалиции признали Венские арбитражи юридически ничтожными и ликвидировали их решения Парижскими мирными договорами 1947 года, а Венгрия была возвращена в границы Трианонского договора. Это означало, что вопрос о пересмотре границ был окончательно закрыт.

Коммунизм и Трианон: 45 лет забвения

В коммунистический период Трианон был строго исключен из повестки дня, а наличие этнических венгров, живущих за пределами Венгрии, просто игнорировалось — в конце концов, коммунистический строй предусматривал интернационализм. Венгерская революция 1956 года не была хорошо воспринята странами, получившими венгерские территории, тем более что население приграничных областей четко идентифицировало себя с Будапештом. СССР жестко подавил «контрреволюционный мятеж», а в 1961 году Никита Хрущев предложил передать венграм Закарпатскую Украину, которая по договору между СССР и Чехословацкой Республикой от 29 июня 1945 года была включена в состав УССР и преобразована в Закарпатскую область с центром в городе Ужгороде, но венгерские коммунисты, опасаясь перемен, отказались.

Трианонская травма напомнила о себе сразу после перехода к демократии в 1989 году. В марте 1990 года в Венгрии прошли первые с 1947 года многопартийные выборы в Государственное собрание, первое место на которых заняла консервативная партия — Венгерский демократический форум, правительство возглавил ее представитель Йожеф Антал, который объявил, что видит себя премьер-министром 15 миллионов венгров «по духу». В то время это заявление вызвало настороженность у соседей, расширившихся в 1920 году за счет венгерских территорий. Позже выяснилось, что его неправильно перевели и что он на самом деле сказал «в моей душе», но некорректный перевод приобрел широкую популярность, что отчасти способствовало возвращению Трианонского договора в венгерскую повестку, как символа разделения венгров.

В 1988 году 37 антикоммунистически настроенных студентов основали Альянс молодых демократов (венг. Fiatal Demokraták Szövetsége), сокращённо «Фидес» (венг. Fidesz). В 1990 году Альянс получил 8,95 % голосов и сформировал собственную фракцию, объединившую 22 депутата. В 1992 году партия была принята в Либеральный интернационал. Но в 1992—93 годах вице-президент партии Виктор Орбан, победив во внутрипартийной борьбе Габора Фодора и его либеральных сторонников, добился смещения партии на правоконсервативные позиции. С тех пор программа партии включает открытое признание Венгрии и всех венгров за ее пределами как единой культурной нации.

Виктор Орбан и Трианон: возвращение к истокам

Начиная с 1990 года на курорте Балваньош в Румынии проходил форум, созданный для содействия диалогу между румынами, венграми из Румынии и венграми из Венгрии. В течение первых нескольких лет в нем приняли участие несколько высокопоставленных политиков как из Румынии, так и из Венгрии. В 1997 году форум был перенесен из Балваньоша в местечко Бэиле-Тушнад в Секейском крае Румынии (отсюда и венгерское неофициальное название форума — Тушваньош). В 2000-е годы мероприятие начало превращаться из политического форума в студенческий летний лагерь, а примерно в 2010 году произошла новая трансформация: Виктор Орбан стал использовать летний университетский лагерь для продвижения политики партии «Фидес».

Румынские СМИ стали критиковать мероприятие за то, что из диалога двух стран оно превратилось в монолог венгерской стороны. В своих ежегодных выступлениях в рамках летнего лагеря премьер-министр Венгрии прямо или косвенно обращается к теме Трианонского договора и разделения венгров, а основными темами лекций и круглых столов, начиная с 2011 года, стали венгерская национальная политика, трансграничное «национальное единство», двойное венгерское гражданство и вопросы венгерской автономии в соседних странах.

После формирования своего первого правительства (1998-2002 гг.), «Фидес» решили вплотную заняться национальным вопросом. Власти Венгрии стали выдавать так называемый «венгерский сертификат» или «зеленый паспорт» — документ, предоставляющий этническим венграм в соседних государствах и членам их семьи некоторые льготы в самой Венгрии. Подобные удостоверения с давних пор выдает и Польша — они хорошо известны под названием «карта поляка». На самом деле этот сертификат никакой не паспорт и не делает своего обладателя гражданином Венгрии и это, если переводить дословно, всего лишь «удостоверение зарубежного венгра». В целом этот внешнеполитический ход себя не сильно оправдал. И пришедшее к власти в 2002 году левое коалиционное правительство свернуло программу.

Незаживающая рана

Таким образом, только после прихода к власти в 2010 году, партия «Фидес» сделала Трианон краеугольным камнем венгерской внешней и внутренней политики. Такой подход нашел живой отклик в сердцах венгров — их страна терпела поражение в каждой войне, в которой она принимала участие, на протяжении 600 лет: поражение от Оттоманской империи в 1526 году, восстание Ракоци 1703-11 годов, революция 1848 года против Австрии, революция астр (или хризантемная революция) 1918 года и Советская республика 1919 года, смена нацистского режима на коммунистический в 1945 году и, конечно же, восстание 1956 года. Все военные предприятия заканчивались неудачами и Трианон – самая катастрофическая из них.

Партия «Фидес» вознамерилась изменить отношение венгров к этой проблеме. С 2010 года Трианон перестал быть символом скорби и обид, теперь 4 июня стали отмечать День национального единства. Памятуя о провале проекта «сертификат», в правящей партии было принято решение давать гражданство страны всем, у кого были венгерские предки, и после сдачи относительно легкого экзамена по языку. Уже в 2017 году Будапешт торжественно отчитался о миллионной присяге Венгрии, которую дал, получив паспорт, зарубежный венгр. Им стал Миклош Лайко (Miklós Lajkó) из сербского села Гунарош. Семью Миклоша тогда лично поздравили президент Венгрии Янош Адер, который юридически и предоставляет гражданство, и премьер Виктор Орбан, который и является настоящим вдохновителем политики паспортизации. Среди миллиона новых граждан есть и невенгры, чьи прародители были гражданами Венгрии во время Второй мировой войны (например, воеводинские сербы). Но не всем соседям такая политика по нраву, и если в Румынии и Сербии двойное или множественное гражданство официально разрешено (и они точно так же дают двойное гражданство на основании этничности), то в Словакии и на Украине — нет. Осенью 2018 года, на почве выдачи венгерских паспортов гражданам Украины, между двумя странами разгорелся дипломатический скандал.

В нынешнем году отмечается столетний юбилей Трианона, но, с учетом пандемии коронавируса, власти Венгрии не стали проводить массовых мероприятий в честь годовщины. День национального единства отметили звоном колоколов в церквях и огнями трианонских костров. В 16:30 в Будапеште остановился транспорт и была объявлена минута молчания. Венгерское правительство также приняло решение создать в бывшей австрийской цитадели на горе Геллерт в столице музей, посвященный борьбе за свободу Венгрии, а возле здания парламента открыли памятник за 14,5 млн евро. Он состоит из каменных плит с названиями каждого населенного пункта Венгрии в границах до 1918 года. Через два дня Виктор Орбан выступил с обличающей речью, в которой назвал виновников трианонской трагедии.

«Запад изнасиловал тысячелетние границы и историю Центральной Европы. Наша страна была превращена в дом смерти. Они перекраивали Центральную Европу без всяких моральных угрызений совести, как перекраивали границы Африки и Ближнего Востока. Мы никогда этого не забудем. Мы думали, что гордая Французская и Британская империи и лицемерная Американская империя больше не могут опуститься еще ниже, но нет — после Второй мировой войны мы были без сожаления брошены коммунистам. Поляки, чехи, словаки были вознаграждены тем, чем мы были наказаны. Пусть это будет вечным уроком для народов Центральной Европы».

В пику Венгрии Румыния объявила 4 июня национальным праздником, и по закону правительство и местные органы власти обязаны обеспечить, чтобы в этот день общественные места были украшены государственным флагом Румынии.

Знали бы дипломаты тогда в Париже, что через 100 лет результаты их деятельности все еще будут поводом для споров.