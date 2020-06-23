Почему разводятся Гагарина и Исхаков: признание мужа певицы, подробности расставания

Разговоры о том, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков разводятся, появились еще в мае, но только на днях получили подтверждение. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. Для певицы это был второй брак, в первом с актером Петром Кисловым у нее родился сын. В 2017 году на свет появилась общая дочь Гагариной и Исхакова.

О том, что в семье одной из самых востребованных певиц России и модного фотографа произошел серьезный разлад, заговорили весной, когда вдруг выяснилось что Гагарина и Исхаков несколько месяцев не живут под одной крышей. Об этом журналистам рассказали знакомые семьи, но сами супруги упорно хранили молчание, пока фотограф не написал на своей странице в Instagram:

«Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все».

При этом официального развода еще не состоялось, но известно, что перед свадьбой супруги заключили договор, согласно которому все, что приобретает Гагарина, останется за ней в случае развода.

Именно разницу в заработках называют основной причиной расставания звездной пары. Тем более что отношений на стороне у обоих нет. Проблема в том, что Гагарина зарабатывала в 100 раз больше мужа. В 2019 году доходы популярной певицы достигли 5,3 млн долларов, а фотограф Исхаков максимум мог зарабатывать 300-400 тысяч рублей в месяц, пишет «Комсомольская правда».

В недавних интервью Полина подчеркивала, что ее супруг прекрасно зарабатывает на каждодневные нужды, а ее гонорары уходят «большие мероприятия». Одно из последних — это строительство второго загородного дома. Первый, поменьше, она приобрела до брака с Исхаковым, как и 137-метровую квартиру с панорамными окнами и видом на Кремль.

«По мнению окружения, последний год все наложилось одно на другое — нервные срывы, голодовки, недовольство собой, мужем. Скандалы стали частым явлением в семье. Певица решила положить этому конец», — призналась КП на правах анонимности знакомая певицы.

По ее словам, Полина «очень заточена на деньги», а Исхакову выше головы не прыгнуть, хоть он и сдувал с нее пылинки, терпел перепады настроения и многие вопросы по хозяйству и воспитанию детей взял на себя.