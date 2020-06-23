«Правый сектор»: как националисты стали инструментом «цветной революции» на Украине

В рамках проекта «Антитеррор» Telegram-канал «Южный ветер» кратко рассказывает о создании радикальной националистической группировки «Правый сектор»1* (запрещена на территории РФ), ее структуре и о том, чем она сейчас занимается.

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Краткая история создания «Правого сектора»

«Правый сектор» (ПС) — изначально неформальное объединение активистов ряда украинских националистических («национально ориентированных») праворадикальных организаций (Всеукраинская организация (ВО) «Тризуб» имени Степана Бандеры*, «Патриот Украины»*, «Белый молот»* и др.), образовавшееся в ходе протестных акций в Киеве (декабрь 2013 — февраль 2014 г.г.).

Лидером организации «Правый сектор» стал украинский националист из ВО «Тризуб» Дмитрий Ярош, с фигурой которого данная организация ассоциируется и по сей день. В Российской Федерации «Правый сектор» признан экстремистской организацией (решение Верховного Суда РФ от 17.11.2014 г.), его деятельность запрещена.

Официально «Правый сектор» позиционирует себя как национально-освободительное движение (НОД), основной целью которого является создание «Украинского Самостоятельного Соборного Государства» (УССГ). Основными задачами являются противодействие «кланово-олигархической системе» на территории Украины и противодействие «российской агрессии» в Крыму и на территории Донбасса.

Первую известность получило своим участием 1 декабря 2013 года в столкновениях с внутренними войсками и спецподразделениями МВД Украины, охранявшими здание Администрации президента, а также в захвате нескольких административных зданий — один из этажей захваченного Дома профсоюзов они и занимали в ходе «Евромайдана». Считается, что создание «Правого сектора» курировал лично бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, который имел тесные связи с ЦРУ. Он же впоследствии и пытался их легализовать в составе силовых структур страны. Финансирование осуществлялось по дипломатическим каналам через посольство США в Киеве. В ходе «Евромайдана» выплаты бойцам достигали от 200 до 500 долларов в день, координаторам — около 2000 долларов за день массовых беспорядков.

Всего НОД «Правый сектор» имеет три крыла: военное, политическое и молодежное.

22 марта 2014 года на закрытом съезде в Киеве было принято решение преобразовать «Правый сектор» в политическую партию на юридической и кадровой базе партии «Украинская национальная ассамблея» (УНА-УНСО1)*, которая была переименована в партию «Правый сектор».

Курс направлен на проведение «уличной политики» и стремление противодействовать внутренней «оккупационной» системе и любым антиукраинским проявлениям, а также деятельности парламента. Особое место занимает сотрудничество с украинскими общинами. В настоящее время председателем партии является Андрей Тарасенко, неофициальное финансирование осуществляет бывший президент Украины Петр Порошенко.

Цель организации «Правая молодежь» — воспитание молодого поколения, разделяющего националистические взгляды и требующего коренных изменений в государстве в возрастной категории от 16 до 21 года.

После избрания Порошенко «Правый сектор» обязался всецело поддерживать все его действия по объединению и сохранению Украины, по наведению порядка на востоке Украины. В этих целях ПС заявил о готовности мобилизовать более 5 тысяч человек, если им гарантируют обеспечение, вооружение и полноценное сотрудничество со всеми госструктурами страны.

16 июля 2014 года Дмитрий Ярош объявил о создании «Добровольческого украинского корпуса» на базе силового блока «Правого сектора» для ведения боевых действий на Донбассе и возвращения Крыма под юрисдикцию Украины. С этого времени ПС позиционировал себя как национально-военное движение и активно участвовал в так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Движению не удалось легализовать свою деятельность и интегрироваться в государственные и силовые структуры, что привело к резкому изменению в его отношении к руководству Украины. К слову, сам народный депутат Ярош 28 декабря 2015 года заявил о выходе из националистического движения «Правый сектор» и занялся строительством собственных проектов — военизированной организации «Украинская добровольческая армия» и политической партии «Державная инициатива Яроша».

Структура «Добровольческого украинского корпуса»

Возглавляет «Добровольческий украинский корпус (ДУК) «Правый сектор» Андрей Стемпицкий, одним из ярких пятен на биографии которого является причастность к подрыву 31 декабря 2010 года памятника Сталину в Запорожье. В январе 2011 года арестован в процессе широкомасштабного задержания командования ВО «Тризуб» и приговорен к четырем месяцам ареста за «незаконное владение оружием».

Базовая структура корпуса формировалась в 2014-2015 годах с прицелом на широкое участие в боевых действиях на Донбассе. Однако после того, как руководство страны усилило давление на различные незаконные вооруженные формирования с предложением легализоваться в составе силовых структур, боевые подразделения сократились фактически до одной батальонной тактической группы, а резервные батальоны для каждой области реорганизованы в сотни.

Боевые подразделения ДУК ПС чётко структурированы (батальонная тактическая группа, рота/сотня, отдельная тактическая группа) и предназначены для выполнения отдельных тактических боевых задач во «фронтовой зоне», а также для проведения диверсий и террористических актов на всей территории Украины и за её пределами.

К 2020 году представлены фактически одной батальонной тактической группой, участники которой совершают периодические командировки в зону конфликта на Донбассе.

Как в украинских, так и в российских средствах массовой информации, особенно в период с 2014 по 2017 годы, широко рекламировалось участие боевиков «Правого сектора» в боевых действиях. В то же время реальная численность всех этих подразделений, как правило, не превышала 40 человек, а участие в боях, за редким исключением, ограничивалось отдельными эпизодами. Невысокая боеспособность и низкая дисциплина приводила к неоднократным конфликтам с украинскими военными, поэтому в настоящее время они убраны с переднего края. Это подтверждается и датой последний потери «корпуса» — в апреле прошлого года боевик «1-й отдельной штурмовой роты» погиб в результате ДТП возле Авдеевки.

При этом в свое время им удалось «засветиться» во многих знаковых точках конфликта на Донбассе — Донецком аэропорту, шахте «Бутовка», на «Бахмутке» (трасса 1303 Лисичанск — Луганск) и высоте Дерзкая к востоку от Мариуполя, причем нередко с серьезными потерями.

Учебный центр «Холодный Яр» сформирован для обучения добровольцев и их мобилизации в подразделения ДУК. В задачи центра входят предоставление добровольцам-кандидатам базовых военных знаний и навыков, определение их пригодности к военному делу в рядах ДУК; обучение бойцов резервных сотен ДУК; составление и совершенствование программы обучения.

Оперативные подразделения ДУК ПС предназначены для выполнения отдельных оперативно-тактических задач в составе небольших мобильных диверсионно-разведывательных групп на наиболее важных направлениях, в том числе в зоне боевых действий в Донбассе, в районе государственной границы между Крымским ФО РФ и Херсонской областью Украины и непосредственно на территории Крымского ФО РФ.

На сегодняшний день основными оперативными подразделениями ДУК ПС являются:

отдельная разведывательная рота ДУК ПС «Чонгарские Бобры» — предназначена для выполнения разведывательных задач на всей территории Украины кроме «фронтовой зоны»;

«Крымская сотня» ДУК ПС — создана с целью повышения боевой готовности ДУК ПС в районе государственной границы между Крымским ФО РФ и Херсонской областью Украины.

Стоит отметить, что «Крымская сотня» комплектуется в основном из представителей крымско-татарского этноса и ведёт активную пропаганду вступления в организацию «Правый сектор» среди гражданского населения Украины и Крымского ФО РФ.

Основной задачей «Чонгарских бобров», «Крымской сотни» и «12 резервной сотни» в Херсонской области на участке границы с Республикой Крым является навязать конкуренцию военизированным крымско-татарским подразделениям (общественная организация (ОО) «Аскер» и «батальон им. Номана Челебиджихана») в мероприятиях по переделу сфер влияния и оказанию физического и психологического давления на местное население. В этих целях на незаконно занятой территории на юго-западной окраине поселка Чонгар оборудована так называемая «разведывательная база».

В сферу криминальных интересов входит контроль за сельхозпредприятиями и добычей биоресурсов на территориях Чонгарского и Генического районов. В конце 2017 года из-за передела сфер влияния имел место конфликт с представителями «Меджлиса1 крымско-татарского народа»*, который позднее был урегулирован при вмешательстве командира «Добровольческого украинского корпуса» Андрея Стемпицкого.

Резервные сотни ДУК ПС на бумаге имеют задачи подразделений территориальной обороны, но по факту являются «областными филиалами» организации для вербовки и обучения новобранцев.

Инициативные группы по созданию резервных сотен ДУК ПС являются начальными структурными подразделениями. Командирам инициативных групп ставятся задачи по подбору и увеличению количества личного состава, а также задачи материально-технического обеспечения создаваемых сотен. Известно о двух таких сотнях — в Винницкой и Одесской областях.

В настоящее время

За точку отсчета, когда деятельность «Правого сектора» приобрела современный вид, стоит взять выход из организации Дмитрий Яроша. По его же словам, в тот момент идеологи и руководители предпочли сосредоточить усилия на «внутриукраинской деятельности», в то время как сам Ярош желал продолжить войну на Донбассе.

Наиболее заметным является периодическое участие в различных митингах и маршах радикалов на Майдане, которые спонсируются Петром Порошенко и его сторонниками в ситуации, когда приходится напоминать действующей власти о последствиях «неправильных решений». Существенный контроль над радикалами до сих пор имеет СБУ. Как известно, ставленнику Зеленского Ивану Баканову пока не удалось провести зачистку конторы от лояльных предшественнику людей.

Также не удалось киевской власти и полностью удалить формирования ДУК «Правый сектор» от участия в боевых действиях на Донбассе, что является открытым вызовом Украине как государству, которое должно иметь монополию на применение силы. Боевики не раз заявляли о том, что планируют сорвать планы по разведению войск на линии соприкосновения сторон, хотя сейчас деятельность носит демонстративный характер.

Не отказались лидеры «Правого сектора» и от попыток организовать резонансный теракт на территории Российской Федерации. К примеру, 10 декабря 2019 года сторонник ПС был задержан сотрудниками ФСБ в Мурманске с самодельным взрывным устройством, с помощью которого намеревался устроить взрыв «здания органов местного самоуправления».

Появление таких «сторонников» является следствием ведения активной агитационно-вербовочной работы на территории России. Они также с завидной регулярностью выявляются сотрудниками правоохранительных органов. Так, 26 февраля текущего года в Москве был осужден некий Игорь Пирожок, которого отправили в «зарубежную командировку» после того, как он стал руководителем организации в Бердичевском районе Житомирской области.

Теневая деятельность группировки сосредоточена на типичном «крышевании» предпринимателей и политиков, с которыми было налажено тесное взаимодействие в течение президентского срока Порошенко.

Еще в 2015 году боевики группировки, ни от кого не скрываясь, продемонстрировали свое желание контролировать контрабандные потоки в Европу через западные области Украины. Широкий резонанс приобрел вооруженный инцидент 11 июля в Мукачево Закарпатской области, когда после встречи депутата Верховной рады Михаила Ланьо и командира «1-го запасного батальона» Романа Стройки произошла перестрелка, которая в дальнейшем переросла в целую спецоперацию по выкуриванию боевиков из лесного массива. Причиной стала попытка радикалов получить свою долю от контрабанды товаров в Венгрию, которая находится под полным контролем местных кланов.

Таким образом, выполнив в 2013-2014 годах основную роль проводника «цветной революции», радикальная националистическая организация «Правый сектор» недолго оставалась самой могущественной силой на Украине. Сегодня ее деятельность снова вернулась в русло «точки сбора» радикальной молодежи, готовой по первому приказу устроить «показательное шоу» в политических интересах западных партнеров — фактически поводка для киевского руководства. В то же время сохранить свои позиции будет непросто в связи с высокой конкуренцией с множеством других националистических организаций, которыми полна современная Украина, особенно где основную долю участников составляют ветераны реальных боевых действий.

*Организации «Правый сектор», ВО «Тризуб» имени Степана Бандеры, «Патриот Украины», «Белый молот», «Украинская Национальная Ассамблея — Украинская Народная Самооборона» (УНА-УНСО), «Меджлис крымско-татарского народа» признаны Верховным судом Российской Федерации террористическими, экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России.

1 Организация запрещена на территории РФ.