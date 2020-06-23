В Совфеде призвали россиян бойкотировать Facebook ради собственной безопасности

Москва, 23 июня. Facebook в России следует бойкотировать ради безопасности граждан. Такое мнение выразил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

Он уверен, что западной соцсети, которая в последнее время стала пристанищем для злоумышленников, можно найти достойные замены как в мировом Интернете, так и в его российском сегменте.

«Я бы посоветовал и рядовым гражданам, и государственным чиновникам отказаться от Facebook. Понимаете, запретить его довольно проблематично: мы его запрещаем, они запрещают «ВКонтакте», начинается неприятная история. А вот личная позиция каждого конкретного гражданина — это существенно. Я бы на государственном уровне рекомендовал отказаться от страниц в Facebook. Я не понимаю, почему такая любовь к этой социальной сети. Есть ведь другие соцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники», — напомнил сенатор в комментарии для iReactor.

Цеков добавил, что сам не имеет страницы в Facebook и искренне не понимает чиновников, которые возмущаются блокировкой их аккаунтов или удалением постов на западной платформе. Его позиция категорична: делать в этой соцсети чиновникам абсолютно нечего.

В последнее время сетевые мошенники вновь стали активно использовать Facebook с целью заработка. Они создают в соцсети страницы с поддельными опросами банков и других компаний, инициируют фальшивые призовые розыгрыши и имитируют аккаунты онлайн-магазинов с популярными товарами, чтобы обманным путем получить деньги от пользователей. Это происходит, несмотря на использование соцсетью собственного искусственного интеллекта DEC, который должен определять и предотвращать подобные угрозы.

Кроме того, созданная Марком Цукербергом соцсеть неоднократно уличалась в блокировках якобы «неугодных» постов и аккаунтов, принадлежащих российским СМИ и отдельным пользователям.

В связи с этим многие эксперты сходятся во мнении, что РФ целесообразно создать собственные аналоги западным платформа, чтобы обеспечить на территории страны независимое и безопасное сетевое пространство.