Режиссер Виктюк опроверг обвинения в изнасиловании в адрес директора своего театра

Москва, 23 июня. Театральный режиссер Роман Виктюк, основатель и художественный руководитель московского Театра Романа Виктюка опроверг обвинения в изнасиловании, выдвинутые в адрес директора его театра Валерия Райкова.

О противоправных действиях Райкова в полицию заявила некая девушка по имени Дарья Г. По ее словам, Райков пригласил ее якобы на «деловую встречу» на съемной квартире. Там они немного выпили, и она потеряла сознание. Дарья утверждает, что директор театра воспользовался ее состоянием.

После того как они с Райковым немного выпили, секретарь на время потеряла сознание, и директор театра якобы воспользовался ее беспомощным состоянием. По данным Telegram-канала 112, ее отправили на медицинскую экспертизу, которая выявила у нее следы насилия.

Однако Виктюк уверен, что все это неправда.

«Это вранье! У него жена!» — заявил он в комментарии порталу «Ридус».

Напомним, в театр Виктюка Райков пришел в 2015 году. До этого, в течение двух лет, он был заместителем худрука петербургского БДТ имени Товстоногова.