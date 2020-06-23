Бизнес в Арктику привлекут налоговыми льготами

Москва, 23 июня. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о дополнительных налоговых льготах для нефтегазовых компаний и резидентов в Арктике. Их получат те компании, которые готовы вложить в развитие территории не менее 10 млн рублей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ, внесенный правительством, определяет правовой режим Арктической зоны России, меры государственной поддержки предпринимательской деятельности и порядок осуществления деятельности в Арктике.

Устанавливается, что любой предприниматель может получить статус резидента Арктической зоны. Для этого ему необходимо разработать и подать бизнес-план, а также подтвердить, что у него нет долгов по налогам и его бизнес не находится в стадии банкротства. Если заявка одобряется, то в течение 10 дней бизнесмен становится резидентом и получает налоговые льготы и неналоговые преференции, в том числе льготы по налогу на добычу полезных ископаемых. Уточняется, что они рассчитаны на те компании, которые готовы вложить в развитие любого района Арктики не менее 10 млн рублей.

Отметим, что для работы над документом в комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству была создана специальная рабочая группа. По словам зампредседателя комитета Дениса Кравченко, документ дорабатывали, чтобы исключить «сложившийся изначально перекос в сторону больших нефтегазовых компаний».

«Такие компании делают большой вклад в развитие макрорегиона, но нельзя забывать про добытчиков твердых полезных ископаемых и малый бизнес», — отметил парламентарий.

Депутаты Госдумы также приняли во втором чтении два законопроекта-спутника, которые вносят изменения в действующее законодательство. Документы необходимы для того, чтобы базовый проект закона о господдержке бизнеса в Арктической зоне был реализован.