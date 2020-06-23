Скончался народный артист СССР Николай Фадеечев

Москва, 23 июня. Балетмейстер-репетитор Государственного академического Большого театра Николай Фадеечев скончался в Москве на 88-м году жизни. Об этом сообщил генеральный директор тетра Владимир Урин.

Фадеечев скончался в 67-й столичной больнице от сердечной недостаточности. Дата и место похорон станут известны позже.

«Грустно, очень грустно. Конечно, это страшно, когда уходит старшее поколение. Они несли и несут высочайшую культуру того великого балета Большого театра, который прославился на весь мир», — отметил Урин.

Он также добавил, что Федеечев являлся профессионалом высочайшего класса и выдающимся танцовщиком.

Фадеечев родился в 1933 году в Москве. С 1952 года он учился в балетной труппе Большого театра. В 1956 году он принял участие в первых зарубежных гастролях Государственного академического Большого театра в Лондоне. В разные годы он танцевал с Галиной Улановой, Майей Плисецкой, Раисой Стручковой.