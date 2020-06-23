Умерла ведущая балерина Мариинского театра Светлана Ефремова

Санкт-Петербург, 23 июня. Известная балерина, солистка Мариинского театра Светлана Ефремова скончалась на 74-м году жизни в Петербурге, об этом сообщила пресс-служба театра.

В Мариинском театре сообщили, что Ефремовой не стало 19 июня. Прима скончалась после продолжительной болезни.

«Публику неизменно покоряло сценическое обаяние балерины, умение наполнить трогательной теплотой любой образ. А профессионалы и строгие балетоманы ценили безупречную форму, академизм ее танца», — отметили в театре.

Прощание с балериной пройдет во вторник, 23 июня. В 13.00 в СЗГМУ имени Мечникова прошло отпевание, в 15.00 на Смоленском кладбище состоится погребение.

Заслуженная артистка РСФСР запомнилась яркими выступлениями на сцене театра имени Кирова, позже переименованного в Мариинский. Ефремова известна номерами Маши в «Щелкунчике», принцессы Флорины в «Спящей красавице», Китри в «Дон Кихоте» и многими другими. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким балерины.