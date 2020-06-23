Госдума поддержала в первом чтении законопроект о воспитании

Москва, 23 июня. Ведущую роль в процессе образования могут вернуть воспитанию. Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении воспитательной составляющей образования, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ был внесен в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным.

Законопроектом предлагается расширить понятие «воспитание», которое будет пониматься как «формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».

Учебно-методическую документацию дополнят календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания. К последней законопроект относит примерные основные общеобразовательные программы, программы среднего профессионального и высшего образования. При их разработке будет учитываться мнение студенческих советов, советов родителей, представительных органов обучающихся.

Кроме того, предлагается закрепить механизм организации воспитательной работы, как составную часть образовательных программ.

Как отметил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, в предложенных к конституции поправках закрепляется ценность детства и необходимость создания условий для всестороннего духовного, нравственного и интеллектуального развития детей, воспитания в них патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению. По его словам, законопроект отвечает приоритетам государственной политики РФ, целям и задачам программы «Десятилетие детства», закрепляет на законодательном уровне итоги реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Рассматриваемый законопроект разработан с целью определения системы организации воспитательной работы в сфере образования. Он является логическим продолжением и развитием государственной политики в области воспитания, закрепляет на законодательном уровне механизмы организации воспитания в сфере образования в федеральном законе», — сказал парламентарий в ходе заседания Думы.

По мнению Вячеслав Никонова, президент России Владимир Путин предлагает создать целую систему воспитательной работы для подрастающего поколения страны.