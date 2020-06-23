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Госдума поддержала в первом чтении законопроект о воспитании

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Госдума поддержала в первом чтении законопроект о воспитании

Москва, 23 июня. Ведущую роль в процессе образования могут вернуть воспитанию. Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении воспитательной составляющей образования, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ был внесен в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным.

Законопроектом предлагается расширить понятие «воспитание», которое будет пониматься как «формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде».

Учебно-методическую документацию дополнят календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания. К последней законопроект относит примерные основные общеобразовательные программы, программы среднего профессионального и высшего образования. При их разработке будет учитываться мнение студенческих советов, советов родителей, представительных органов обучающихся.

Госдума поддержала в первом чтении законопроект о воспитании

Кроме того, предлагается закрепить механизм организации воспитательной работы, как составную часть образовательных программ.

Как отметил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, в предложенных к конституции поправках закрепляется ценность детства и необходимость создания условий для всестороннего духовного, нравственного и интеллектуального развития детей, воспитания в них патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению. По его словам, законопроект отвечает приоритетам государственной политики РФ, целям и задачам программы «Десятилетие детства», закрепляет на законодательном уровне итоги реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

«Рассматриваемый законопроект разработан с целью определения системы организации воспитательной работы в сфере образования. Он является логическим продолжением и развитием государственной политики в области воспитания, закрепляет на законодательном уровне механизмы организации воспитания в сфере образования в федеральном законе», — сказал парламентарий в ходе заседания Думы.

По мнению Вячеслав Никонова, президент России Владимир Путин предлагает создать целую систему воспитательной работы для подрастающего поколения страны.

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