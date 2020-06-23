МВД и Росгвардия будут круглосуточно охранять участки для голосования до 1 июля

Москва, 23 июня. Сотрудники МВД и Росгвардии будут в круглосуточном режиме охранять участки для голосования по поправкам в конституцию с 25 июня по 1 июля. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«Помещения участковых комиссий остаются под охраной в ночное время. Практически повсеместно эту охрану будут осуществлять все семь дней голосования сотрудники полиции и Росгвардии», — сказала она.

Памфилова выразила сотрудникам правоохранительных органов большую благодарность, поскольку они взяли на себя дополнительную нагрузку.

Кроме того, глава ЦИК рассказала, как обеспечат сохранность избирательной документации в ночное время.

По ее словам, ежедневно после закрытия участков (за исключением финального дня голосования) все бюллетени из стационарных и переносных ящиков будут помещать в специальные сейф-пакеты в присутствии наблюдателей и с составлением специального акта. При этом наблюдатели смогут фотографировать процесс и фиксировать все данные документа.

Пакеты хранятся в сейфе избиркома и не вскрываются до начала подсчета голосов. Помещения участков после завершения всех процедур будут опечатывать и передавать под охрану Росгвардии и полиции.

Голосование по поправкам в Конституцию России откроется 25 июня и будет длиться неделю — до 1 июля. Решение проводить процесс в течение семи дней связано с необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях коронавируса. Заключительный день референдума будет выходным.

Ранее Памфилова заверила, что на участках будут соблюдены все необходимые меры безопасности с целью исключить любые риски для здоровья россиян.