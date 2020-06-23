Болтон заявил, что Трамп хотел отменить санкции против РФ по «делу Скрипалей»

Вашингтон, 23 июня. Президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции, введенные в отношении России после инцидента в Солсбери. Об этом написал в своей книге экс-советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, американский президент возражал против санкций. Окончательно он утвердил их перед саммитом в Хельсинки, но отложил объявление.

«Когда [саммит в] Хельсинки завершился, госдеп объявил о санкциях, поскольку нового решения не требовалось. Трамп, услышав новость, хотел отменить их», — пишет Болтон.

Болтон добавил, что ранее Трампу объяснили, что эти санкции, вероятнее всего, станут первой частью в серии ограничительных мер.

«Спустя часы Трамп решил, что спокоен по поводу этого конкретного решения, но он все еще считал, что мы были слишком жестки по отношению к [президенту РФ Владимиру] Путину», — говорится в книге.

По словам экс-советника, глава Белого дома попросил госсекретаря Майка Помпео позвонить министру иностранных дел России Сергею Лаврову и сказать, что «какой-то бюрократ опубликовал санкции». Однако неизвестно, состоялся ли такой разговор.

4 марта 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Правительство Британии, не дожидаясь результатов расследования, обвинило в причастности к инциденту Россию и использовало «дело Скрипалей» в качестве повода для введения новых антироссийских санкций.

Москва неоднократно отвергала обвинения, указывая на отсутствие фактов, и заявляла о готовности помочь в расследовании. Однако Британия отказала Следственному комитету РФ в сотрудничестве.