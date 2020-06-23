Дележ территории привел к очередному конфликту между группировками ПНС

Гарьян, 23 июня. Возникла стычка между бандами ПНС за обладание территорией, как сообщают пользователи Twitter. Обстановка в западной Ливии с каждым днем становится все более запутанной и опасной.
В сообщении пользователей социальной сети Twitter передается о столкновении между боевиками ПНС в городе Гарьян за контроль над военным лагерем в районе Тагассат.
اشتباكات مسلحة بين الميليشيات المتناحره بمدينة #غريان لسيطرة على معسكر بمنطقة #تغسات#طرابلس #غريان #ليبيا— ابن ليبيا السرتاوي???????????????????????? (@MstrMax11) June 22, 2020
Ранее подобные сообщения поступали из других регионов Триполитании. Так в Триполи сирийские наемники подожгли несколько магазинов и электроподстанцию в результате столкновений из-за разногласий с местными жителями, а на юге ливийской столицы борьбу за сферу влияния устроили мисуратские и трипольские бандформирования.
Проблемы с выплатами наемникам привели 18 июня к столкновениям между группировкой боевиков «аль-Бакара» и местными отрядами в городе Таджура. Местная жительница неоднократно слышала о проблемах с сирийскими наемниками, которые, в частности, заявили о своей готовности перейти на сторону ЛНА по причине хронической задержки выплат.
Ежедневные сводки показывают, что конфликты как между сирийскими наемниками и местными бандитскими группировками, так и между ливийскими бандами продолжаются. Многочисленные сообщения жителей не оставляют сомнений — разногласия в стане террористов приобретают массовый и ожесточённый характер. Триполи теряет контроль над своими подчиненными.
С другой стороны, главари ПНС издали указ, который позволяет союзным ПНС группировкам вершить суд над несогласными с политикой Триполи людьми.
وثيقة مسربة بعثها أحد المتابعين للصفحة تُثبت أن حكومة #الوفاق الاجرامية أطلقت يد ميليشياتها لتطبيق الأحكام الميدانية لجميع من يخالف رأيهم، هذه الأحكام التي قد تصل الى الإعدام بحق المواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها. #ليبيا pic.twitter.com/8eQB56pHmE— ساعة الصفر (@SaatAlsefr) June 16, 2020
Зачистки среди местного населения, разногласия с наемниками и междоусобицы являются сегодня нормой для западной Ливии. Похоже, что хозяева Триполи не способны удержать бурю, которую сами же разогнали.