Москва, 23 июня. Вооруженное противостояние в Ливии находится в острой фазе, в рамках которой осуществляется накачка страны различными вооружениями. Об этом сообщил глава департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

«В настоящее время ливийский конфликт переживает острую фазу, и дополнительная накачка страны вооружениями, конечно, затрудняет переход к мирному урегулированию на согласованной под эгидой ООН основе. Оружие, в частности, попадает в Ливию морским путем», — пояснил дипломат.

Напомним, в Ливии продолжается противостояние между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара, которая поддерживается ливийским парламентом. Уже более года силы ЛНА пытаются восстановить контроль над столицей Триполи. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне.

Стоит отметить, что США и Турция неоднократно заявляли, что контртеррористическая операция Ливийской национальной армии якобы осуществляется при поддержке ЧВК «Вагнер». Подобные безосновательные утверждения делал помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер. Американская сторона намеренно распространяет фейки о ЧВК «Вагнер» в Ливии, чтобы оправдать вмешательство Турции во внутренние дела Ливии. При этом Вашингтон и Анкара не смогли предоставить доказательств, подтверждающие их голословные обвинения.