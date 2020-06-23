МИД РФ назвал фальсификацией сообщения о «российском» БПЛА в Ливии

Москва, 23 июня. Сведения о якобы российском беспилотнике в Ливии, содержащиеся в докладе группы экспертов ООН, недостоверны. Об этом заявил глава департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

В западной прессе ранее появились сообщения о конфиденциальном докладе группы экспертов. В нем утверждалось, что в Ливии будто бы присутствуют сотрудники ЧВК «Вагнер», как и некоторых других компаний, которые «поддерживают» силы фельдмаршала Халифы Хафтара. Никаких достоверных доказательств этого приведено не было.

В качестве «доказательства» этой информации приводится БПЛА якобы «российского происхождения». Ильичев подчеркнул, что речь идет о явной ошибке, и назвал это сознательной фальсификацией. Он объяснил, что конструкционные характеристики аппарата свойственны производителю «одной из соседних с Россией стран».

«В то же время техника, давно находящаяся в Ливии, выдается за недавние поставки», — добавил он.

Федеральное агентство новостей ранее провело специальное расследование и выяснило, что на самом деле упомянутый БПЛА украинского производства. Остается вопрос, что он делал в Ливии.

Ильичев, говоря о докладе экспертов ООН, привел пример и другого подлога — фотографии из Сирии, выдаваемые за ливийские пейзажи. Он подчеркнул, что особого разбирательства требует история с сирийскими боевиками, перевозимыми на запад африканской страны для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Умышленно или нет, но эти факты вывернуты наизнанку: эти наемники, связанные с террористическими организациями, в докладе «превратились» в бойцов Ливийской национальной армии», — констатировал он.

Отметим, что Запад, недовольный дипломатией России, взял курс на дискредитацию мирных инициатив Москвы по прекращению военного конфликта в Ливии. Например, со стороны США появились вбросы о присутствии в стране ЧВК «Вагнер», а затем африканское командование американских ВС заявило о предполагаемом размещении российских боевых самолетов в Ливии якобы для ее поддержки. Причем Пентагон не привел никаких доказательств, кроме снимков истребителей на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.