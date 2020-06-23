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Развод Асмус и Харламова: причина, подробности, мнения знакомых семьи

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Развод Асмус и Харламова: причина, подробности, мнения знакомых семьи

Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов объявили, что разводятся после восьми лет брака. Федеральное агентство новостей узнало, что могло стать причиной расставания звездной пары, как они будут воспитывать общую дочь Анастасию, которая в этом году пойдет в первый класс, и делить совместно нажитое имущество.

«Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом.

Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом», — написала Кристина Асмус в своем Instagram вчера.

По словам актрисы, с Харламовым они расстаются «без грязи, с большим уважением друг к другу».

«Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тееплые дружеские отношения во благо нашей̆ дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — отметила Асмус и попросила своих подписчиков и СМИ с пониманием отнестись к их решению и не беспокоить, потому что «в любом случае это болезненный процесс».

Развод Асмус и Харламова: причина, подробности, мнения знакомых семьи

Гарик Харламов в свою очередь написал в той же соцсети, что на Земле нет ничего бесконечного, и его отношения с Кристиной не являются исключением.

«Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет», — отметил Харламов.

Он также подчеркнул, что фильм «Текст», в котором его супруга снялась в откровенных сценах, не является причиной развода, равно как пандемия или некто третий.

Развод Асмус и Харламова: причина, подробности, мнения знакомых семьи

Как уточнил РЕН ТВ адвокат Асмус Анатолий Кучерена, бракоразводный процесс начался еще полтора месяца назад, но пара не подала все необходимые документы в суд из-за ограничений, действовавших в связи с пандемией.

Кучерена подтвердил, что актриса и комик действуют «спокойно и мирно». Говоря же о причинах расставания звездной пары, он намекнул, что это может быть «какая-то несовместимость».

Известно, что Кристина с дочерью остались жить в элитном загородном поселке в Подмосковье, где находится частная школа, в которую будет ходить Настя. А Гарик съехал в московскую квартиру, купленную в 2014 году рядом с местом работы.

Развод Асмус и Харламова: причина, подробности, мнения знакомых семьи

Примечательно, что для знакомых этой семьи новость о разводе не стала неожиданностью. Неназванный знакомый Кристины в интервью «Московскому комсомольцу» сообщил, что размолвка между супругами случилась давно. Работавшая с Харламовым продюсер Олеся Сазыкина в беседе с «Пятым каналом» отметила, что у комика «скверный характер» и он очень несобранный, а потому удивительно, что его брак с «пай-девочкой со стержнем» продержался целых восемь лет.

А вот ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что не верит в развод Асмус и Харламова. По ее мнению, если люди всерьез разводятся, они «не делается так показушно», цитирует сваху «Говорит Москва».

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