Развод Асмус и Харламова: причина, подробности, мнения знакомых семьи

Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов объявили, что разводятся после восьми лет брака. Федеральное агентство новостей узнало, что могло стать причиной расставания звездной пары, как они будут воспитывать общую дочь Анастасию, которая в этом году пойдет в первый класс, и делить совместно нажитое имущество.

«Мы разводимся с @garikkharlamov. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом», — написала Кристина Асмус в своем Instagram вчера.

По словам актрисы, с Харламовым они расстаются «без грязи, с большим уважением друг к другу».

«Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить тееплые дружеские отношения во благо нашей̆ дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — отметила Асмус и попросила своих подписчиков и СМИ с пониманием отнестись к их решению и не беспокоить, потому что «в любом случае это болезненный процесс».

Гарик Харламов в свою очередь написал в той же соцсети, что на Земле нет ничего бесконечного, и его отношения с Кристиной не являются исключением.

«Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы, безусловно, остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет», — отметил Харламов.

Он также подчеркнул, что фильм «Текст», в котором его супруга снялась в откровенных сценах, не является причиной развода, равно как пандемия или некто третий.

Как уточнил РЕН ТВ адвокат Асмус Анатолий Кучерена, бракоразводный процесс начался еще полтора месяца назад, но пара не подала все необходимые документы в суд из-за ограничений, действовавших в связи с пандемией.

Кучерена подтвердил, что актриса и комик действуют «спокойно и мирно». Говоря же о причинах расставания звездной пары, он намекнул, что это может быть «какая-то несовместимость».

Известно, что Кристина с дочерью остались жить в элитном загородном поселке в Подмосковье, где находится частная школа, в которую будет ходить Настя. А Гарик съехал в московскую квартиру, купленную в 2014 году рядом с местом работы.

Примечательно, что для знакомых этой семьи новость о разводе не стала неожиданностью. Неназванный знакомый Кристины в интервью «Московскому комсомольцу» сообщил, что размолвка между супругами случилась давно. Работавшая с Харламовым продюсер Олеся Сазыкина в беседе с «Пятым каналом» отметила, что у комика «скверный характер» и он очень несобранный, а потому удивительно, что его брак с «пай-девочкой со стержнем» продержался целых восемь лет.

А вот ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что не верит в развод Асмус и Харламова. По ее мнению, если люди всерьез разводятся, они «не делается так показушно», цитирует сваху «Говорит Москва».