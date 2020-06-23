Сбивший MH17 ЗРК «Бук» мог принадлежать украинской армии

Москва, 23 июня. Голландский суд должен провести дополнительное расследование относительно возможной причастности украинской армии к крушению «Боинга» на Украине. Об этом рассказала представляющая интересы обвиняемого по делу Олега Пулатова адвокат Сабине тен Дуссхате.

Как уточнила специалист, сторона защиты представила свои аргументы в пользу того, что «Боинг» мог быть сбит украинским истребителем. Как пишет ТАСС, она объяснила, что это мог быть не военный самолет.

«Мы говорим, что много вопросов остается без ответов. В частности, это касается сценария «воздух-воздух», — подчеркнула специалист.

Адвокат уточнила, что ранее прокуратура изучала версию того, что «Бук» мог принадлежать украинской стороне, но отклонила данный сценарий. Защита настаивает, что «Бук» мог быть и украинским и она просит провести дополнительные расследования по данному вопросу.

Напомним, что самолет разбился на территории ДНР в 2014 году, все находившиеся на борту 298 человек погибли. Международная следственная группа (JIT) голословно обвинила в произошедшем Россию, заявив о том, что самолет был сбит ЗРК «Бук». Правда, доказательств этого эксперты не предоставили. Позднее, согласно документам нидерландской спецслужбы, выяснилось, что никаких «зениток» в том районе не было.

Технический эксперт Юрий Антипов считает, что расследование дела о крушении рейса MH17 продолжает полниться подложными доказательствами. По мнению Антипова, Совместная следственная группа (ССГ) представила в суд смонтированный файл. К такому выводу эксперт пришел исходя из данных предварительного отчета по делу, который Нидерланды представили еще в 2014 году.