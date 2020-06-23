Лавров призвал к немедленному прекращению огня в Ливии

Москва, 23 июня. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Ливии немедленно нужно ввести перемирие и остановить любые боевые действия. Министр подчеркнул, что режим прекращения огня и последующие переговоры являются единственным вариантом решения проблемы.

По итогам переговоров с главами МИД Китая и Индии Лавров указал, что превосходство одной из сторон ливийского кризиса над другой всегда носит временный характер. Отступающая сторона была готова к переговорам, а наступающая не была к этому расположена.

«Поэтому я не вижу каких-либо вариантов, кроме немедленного прекращения огня. И решения всех остальных вопросов на основе переговорного процесса в русле тех пониманий, которые закреплены в декларации Берлинской конференции», — пояснил дипломат.

Говоря о работе в политической сфере, министр отметил, что все три исторических района Ливии должны иметь равные права, симметрично участвовать в переговорах и быть равноценно представлены в новых органах власти. Аналогичным образом следует поступить и в экономической сфере, сохранив баланс трех регионов с учетом их интересов.

В завершение Лавров добавил, что на переговорах по Ливии также должен быть решен вопрос о том, кто будет иметь легитимные полномочия по применению военной силы в стране.