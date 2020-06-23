МИД РФ назвал ангажированным подход экспертов ООН к мониторингу оружейного эмбарго в Ливии

Москва, 23 июня. Москва считает ангажированным подход экспертов ООН к мониторингу соблюдения оружейного эмбарго в Ливии, речи о независимом наблюдении не идет. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Он напомнил, что при санкционном комитете Совета Безопасности ООН 1970 по Ливии работает группа экспертов, которая уполномочена осуществлять, в частности, мониторинг нарушений оружейного эмбарго.

Ильичев отметил, что этот процесс важно вести сбалансированно и основываться на достоверной и проверенной информации, однако это правило «систематически игнорируется».

«Эксперты в своих изысканиях часто строят свои умозаключения на базе целевых информационных вбросов, черпают сведения из сомнительных источников. Полностью заброшены расследования, касающиеся нарушений 2011 года. Так и не получили развития сюжеты о переброске ливийского оружия в Сирию для подпитки местных боевиков», — указал дипломат.

Ранее США и Турция неоднократно заявляли о том, что ЧВК «Вагнер» якобы участвует в контртеррористической операции Ливийской национальной армии (ЛНА). С американской стороны об этом говорил, в частности, помощник госсекретаря Штатов по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, пытаясь оправдать таким образом вмешательство Анкары в Ливию вбросами о России. При этом представитель Штатов не предоставил никаких убедительных доказательств.

Вашингтон и Анкара используют мнимую «российскую угрозу», чтобы оправдать свое присутствие в Ливии, иметь возможность подобраться к ее ресурсам, а также надавить на НАТО.

В МИД РФ не единожды подчеркивали, что в зоне боевых действий в Ливии нет ни одного российского военного, а все спекуляции на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте призваны создать ложное представление о Москве.