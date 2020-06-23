Астролог Володина назвала виновного в разводе Харламова и Асмус

Москва, 23 июня. Причиной разрушения брачно-семейных отношений актрисы Кристины Асмус и юмориста Гарика Харламова является период ретроградной Венеры. Об этом заявила астролог и телеведущая Василиса Володина.

По ее словам, период ретроградной Венеры в 2020 году длиться шесть недель — с 13 мая по 25 июня. На протяжении этого периода многие пары пересматривают свои отношения, что зачастую приводит к разводу.

«Важный вопрос – почему брак рвется сейчас? Ретро-Венера в Близнецах вырастила желание освободиться от взаимной ответственности прямо завтра, хотя развод дело давно решенное. А вчерашнее солнечное затмение подтолкнуло к тому, чтобы объявить новую главу жизни для каждого из них», — написала Володина в своем Instagram.

Напомним, 22 июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о намерении развестись, опубликовав в своих соцсетях практически одинаковые посты. Они сообщили, что благодарны друг другу за счастливые совместные годы семейной жизни, однако приняли решение о начале нового этапа. У пары есть общая дочь Анастасия, которая родилась в 2014 году.

Ранее актер Виталий Гогунский, прокомментировал развод Харламова и Асмус. По словам Гогунского, звездная пара на своем примере показывает, как ведут себя в подобных ситуациях воспитанные люди. Актер подчеркнул, что у них достаточно таланта и популярности, чтобы не скатываться до хайпа.