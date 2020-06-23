Красов объяснил Киеву, почему РФ не будет платить за нахождение флота в Крыму

Россия не будет платить за базирование Черноморского флота в Крыму, поскольку такие требования со стороны Украины являются каким-то бредом. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился депутат Госдумы Андрей Красов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал слова замглавы МИД Украины Василия Боднара о том, что Москва по-прежнему должна выплачивать Киеву 100 миллионнов долларов в год за нахождение базы Черноморского флота на крымском полуострове. По его словам, до вхождения полуострова в состав РФ между странами были соответствующие договоры, которые Россия в одностороннем порядке денонсировала.

«Мы считаем, что они [соглашения] должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — отметил дипломат.

Украина по-прежнему ожидает около $100 млн в год, «однако с 2014 года никаких выплат не происходит». Боднар подчеркнул, что помимо международных исков Украины против России по поводу этой задолженности есть еще иски украинских государственных и частных компаний.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заметил, что со стороны столь высокопоставленного чиновника МИД Украины такое заявление очень «странное».

«Мне кажется, что ему следует ежегодно проводить углубленное медицинское обследование и тогда таких заявлений с неба со стороны высокопоставленных чиновников не будет», — пояснил Красов в интервью ФАН.

Если еще раз вспомнить события весны 2014 года — тогда голосование показало, что народ Крыма выступил за проведение референдума и вхождение полуострова в состав Российской Федерации, говорит собеседник ФАН.

«Более 90% граждан проголосовали за проведение референдума и вхождения Крыма в состав РФ. Президент России уже неоднократно заявлял, что вопрос по Крыму закрыт. Наверно, чиновники с Украины не слышат того, о чем заявляют другие лидеры, а поэтому им необходимо напоминать об этом. Крым и город-герой Севастополь — это субъекты России. Разве Россия должна платить за то, что Черноморский флот базируется на российской территории? Это какой-то бред», — сказал депутат, отметив, что Крым — «исконно русская территория».

Коллега Красова по думскому комитету Павел Дорохин также напомнил, что после 2014 года «мы находимся в новой исторической реальности».

«Крым является неотъемлемой частью России. После проведения референдума на полуострове и вхождения в состав Российской Федерации больше никаких вариантов обсуждения [соглашений] не предусмотрено. Это глупое рассуждение», — заметил парламентарий.

Напомним, в 2014 году был проведен народный референдум в Крыму, в результате которого полуостров стал частью России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. Однако власти Украины часто поднимают вопрос о возвращении Крыма в состав Украины.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «три фундаментальные вещи» для «возвращения» Крыма. По словам Климкина, одна из них состоит в том, что «для каждого украинца возвращение Крыма должно стать национальной идеей». Второй частью плана «возвращения» полуострова станет четкая стратегия в этом вопросе. Кроме того, Украина должна желать реализовать этот план.