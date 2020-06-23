Осужденный за шпионаж Пол Уилан отказался обжаловать приговор

Москва, 23 июня. Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан принял решение не обжаловать приговор, сообщила адвокат осужденного Ольга Карлова.

«Мы только что были у Пола в СИЗО «Лефортово», где он принял окончательное решение не обжаловать свой приговор и написал соответствующее заявление», — рассказала адвокат.

Карлова отметила, что после вступления приговора в силу Уилан примет решение, подавать ли прошение о помиловании. Адвокат объяснила, что подзащитный не верит в успешный итог рассмотрения дела в апелляционной инстанции.

Напомним, 15 июня суд в Москве приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам тюрьмы за шпионаж. Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в декабре 2018 года при осуществлении разведывательной операции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила возможность обмена Уилана на отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. По словам Захаровой, вопрос обмена находится исключительно в юридической плоскости. В данной ситуации могут быть задействованы обычные юридические механизмы.