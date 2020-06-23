Кончаловский рассказал, как продвинулся в Голливуде благодаря Кински

Москва, 23 июня. Известный российский кинорежиссер и актер Андрей Кончаловский поделился воспоминаниями о работе в Голливуде. На своей странице в Instagram он рассказал, как сводил в ресторан немецкую актрису Настасью Кински, что помогло ему продвинуть карьеру в США.

Как отметил Кончаловский, Голливуд — это очень приятное место, где практически всегда прекрасная погода. Когда режиссер прибыл сюда в 1980 году, актер Джон Войт уже посмотрел «Сибириаду» и очень лестно отозвался о работе Кончаловского.

«У меня были иллюзии, что я устрою в Голливуде свою карьеру. А в реальности получилось так, что я просидел два с половиной года без работы в кино, только преподавал в университете», — поделился кинематографист.

По словам режиссера, в Голливуде нужно уметь продавать себя, но Кончаловский, выросший в СССР, не обладал такими навыками. Однако кинематографисту повезло — он был знаком с Настасьей Кински, которая приходила смотреть «Сибириаду» в Париже в компании режиссера Романа Полански.

«Помню, я позвал ее в ресторан. В кармане — 100 долларов, и больше ничего. Я шел на эту встречу и боялся, что мне не хватит денег оплатить счет», — написал Кончаловский.

По словам режиссера, Кински спросила режиссера, нет ли у него картины для нее. Кинематографист ответил, что у него есть небольшой сценарий, но для актрисы Изабель Аджани.

«Настасья вспыхнула, обиделась: «А что, я не могу сыграть?». И я вдруг понял: «А почему нет?». Рассказал ей сюжет. Она говорит: «Я хочу». А в это время в Голливуде Настасья Кински была в моде. Только что вышел журнал Time с ней на обложке. Она звезда. А раз в главной роли звезда — у меня появляются большие перспективы», — отметил кинематографист.

После этого Кончаловский и Кински направились в Канны, где режиссер встретил израильского продюсера Менахема Голана. Режиссер рассказал, о чем будет кинокартина.

«Пока я ему рассказывал сюжет и танцевал, Голан сидел в трусах на краю ванны и брился», — вспомнил Кончаловский.

Продюсер похвалил сценарий режиссера, но заявил, что действие фильма нужно перенести из Югославии в США. После этого был снят фильм «Возлюбленные Марии», вышедший на экраны в 1984 году. Кинокартина стал первой голливудской работой режиссера.