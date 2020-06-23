Шутки кончились: США разворачивают против России целый армейский корпус

24 июня в Польше состоится подписание соглашения, согласно которому США получат легитимное право на размещение в этой восточноевропейской стране своего воинского контингента на постоянной основе. Звучит, конечно, странно, потому что ясно, что Польша и без всякого соглашения готова «принять долгожданных гостей», лишь бы угодить своему заокеанскому «партнеру» в борьбе с «агрессивными устремлениями России».

Конечно, это больше смахивает на самоистязание в стиле «назло бабушке отморожу уши», но сути дела не меняет. Начиная с 24 июня 2020 года, США получат на руки документ, подписанный уполномоченными лицами, согласно которому они смогут на законных основаниях расквартировать в Польше серьезную военную группировку.

В общем, призывы России остановить развертывание войск НАТО у своих границ были и остаются для западных «партнеров по политическому диалогу» пустым звуком. Прикрываясь мифической угрозой «предстоящего русского наступления», НАТО в Польше проводит военные учения исключительно по наступательной тематике: высадка воздушного десанта, форсирование водных преград, прорыв оборонительных полос. Нет ничего общего с задачами, которые должны решаться при организации обороны. Но это так, к слову.

И вот, кульминационный момент: западные СМИ сообщают, что в США принято решение развернуть (читай — создать, сформировать, наполнить личным составом и военной техникой) крупное воинское объединение — армейский корпус, который будет передан в структуру командования Сухопутных войск США в Европе (United States Army Europe (USAREUR).

Справочно: в настоящее время в США есть всего три армейских корпуса: 1-й (штат Вашингтон), 3-й (штат Техас) и 18-й воздушно-десантный (штат Северная Королина). Они под своим командованием объединяют имеющиеся в Сухопутных войсках США дивизии.

Каждый корпус состоит из двух-четырех дивизий и подразделений боевого и тылового обеспечения, имея в наличии порядка 45 тысяч военнослужащих. Вне пределов территории США до последнего дня Америка не имела корпусных командований.

В настоящее время в Форт-Ноксе (штат Кентукки) идет формирование управления 5-го армейского корпуса, который и будет в скором времени направлен в Польшу. Фактически 5-й АК представляет собой штаб, для которого (пока) не формируется новых частей и соединений, но следует понимать, что под управление этого штаба, безусловно, будут переданы какие-то боевые части. Возможно, речь может идти о создании в Польше полноценного американского воинского объединения общей численностью, как было указано выше, до 45 тысяч военнослужащих. Для этого в подчинение 5-го АК могут быть переданы дивизии, расположенные, скажем, на континентальной части США.

Ранее в Вооруженных силах США до 2013 года существовал 5-й армейский корпус, который успел поучаствовать в войне в Афганистане с 2012 по 2013 год. До этого дважды корпус разворачивался в Ираке, а в годы Холодной войны дислоцировался в ФРГ, где его основной задачей было противостояние 8-й гвардейской армии СССР, дислоцированной в ГДР. Западные СМИ не скрывают преемственности вновь разворачиваемого корпуса от того, который был расформирован семь лет назад. В общем, российским штабам это американское объединение хорошо известно.

Что следует ждать? В настоящее время американские войска в Европе представлены 50-тысячным контингентом, размещенным практически в каждой стране, являющейся членом НАТО. Войска США находятся в Европе на ротационной основе и периодически меняют друг друга. Из боевых частей сейчас в Европе находится 1-я танковая бригада 3-й пехотной дивизии (1st Armored Brigade Combat Team, 3rd Infantry Division), которая побатальонно размещена в Прибалтике, Румынии и Польше. Кроме того, Вооруженные силы США имеют в Европе базы хранения вооружения и техники. Там находится вооружение и имущество на несколько бригад, которые могут быть быстро развернуты, для чего достаточно лишь привести людей с континентальной части США.

Сам факт размещения нового воинского объединения, 5-го армейского корпуса, в Польше, в непосредственной близости от российских границ, говорит о твердых наступательных замыслах Европейского командования Сухопутных войск США, но никак не об обороне.

Глубину смысла этого шага можно понять, использовав прием аналогии: давайте чисто гипотетически предположим, что Россия где-нибудь в Волгограде сформировала управление армейского корпуса. Например, 8-го. И одновременно с этим (случайность, конечно) подписала с Мексикой соглашение о размещении своих войск у границ Техаса. И тут же 8-й армейский корпус разворачивается прямо напротив Форт Сэм Хьюстон, где дислоцировано командование Сухопутных войск США в Южной Америке. И обосновываются все эти действия исключительно стремлением сдержать агрессивные намерения США. Ничего так картинка получается.