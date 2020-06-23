Бочкарева перевоплотилась в мужчину

Москва, 23 июня. Актриса, певица и телеведущая Наталья Бочкарева решила поучаствовать в популярном челлендже и показать фанатам, как бы она выглядела в «мужском обличье».
Бочкарева при помощи специальной программы для обработки фото «перевоплотилась» в мужчину, а затем задала вопрос поклонникам — часто ли они посещают салоны красоты и следят ли за своим внешним видом.
«Так бы я, наверное, выглядела, если бы была мужчиной», — написала Бочкарева в посте в Instagram.
Подписчики признались, что «примерка» актрисой бороды их позабавила. Фанаты усмотрели сходство с артистами Дмитрием Нагиевым, Александрой Реввой и даже Фредди Меркьюри.
«Вот вы умора», — посмеялась dinadanilova1991.
«Если честно, мужик был бы лучше», — высказался пользователь под ником lightoniis_3403.
«О боже, какой мужчина», — пошутила sipailovadaiana.
Напомним, что Бочкарева осенью прошлого года оказалась в центре скандала. Актрису задержали в Москве с запрещенными веществами. По решению суда она была лишена водительских прав на один год и восемь месяцев, а также оштрафована на 30 тысяч рублей.
Недавно артистка завела аккаунт в TikTok и порадовала поклонников «тест-драйвом» с рычанием.