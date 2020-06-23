Оплатят ли россиянам работу 24 июня и 1 июля в двойном размере: разъяснение Минтруда

Среда, 24 июня, в связи с проведением парада Победы и среда, 1 июля, в связи с голосованием по поправкам в Конституцию РФ, объявлены в России нерабочими днями с сохранением заработной платы.

В связи с этим у граждан возник вопрос: в случае выхода в эти дни на работу, получат ли они вознаграждение в двойном размере, как это обычно бывает за работу в праздничные дни. Как разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты (Минтруд) и в находящейся в подчинении этого ведомства Федеральной службе по труду и занятости (Роструд), ситуация с 24 июня и 1 июля различается.

Разъяснение Минтруда по оплате работы 24 июня

В Минтруде разъяснили, что те, кто воспользуется выходным 24 июня, получат за этот день сколько получили бы, если бы отработали полную смену (норму рабочего времени при повременной оплате, либо трудовую норму при сдельной оплате).

Но тем, кто будет работать в день парада Победы, двойная оплата за 24 июня выплачиваться не будет, пояснили в министерстве. Сотрудникам организаций, которые в силу специфики работы должны будут выйти на работу, оплата будет произведена в обычном, а не в двойном размере.

Дело в том, что 24 июня официально не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, уточнили в ведомстве.

Как оплатят работу 1 июля

А вот за работу 1 июля, в день голосования по поправкам в конституцию, установлена повышенная оплата, поскольку этот день объявлен официальным выходным. Такое разъяснение дали ранее в Роструде. Таким образом, работа в день всенародного голосования по поправкам в основной закон будет оплачиваться как за выходной день, то есть — в двойном размере. Для тех, кто 1 июля воспользуется выходным днем, зарплата за июль не снижается.

Как разъяснили в ведомстве, на 1 июля распространяются нормы Трудового кодекса, регулирующие оплату труда в праздничные дни. В такие дни оплата предусмотрена в повышенном размере, приводит разъяснение Роструда «Российская газета».

За работу в день голосования по конституции также можно взять отгул, это соответствует закону. В таком случае работа 1 июля будет оплачена работнику в обычном размере, а день отгула оплате не подлежит.

Основной день всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ — среда, 1 июля. Также можно проголосовать в любой удобной форме (в том числе дома, а в Москве и Нижнем Новгороде — в электронной форме) с 25 по 30 июня.