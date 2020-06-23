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Клинцевич допустил, что MH17 мог быть сбит Украиной, охотившейся за самолетом Путина

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Клинцевич допустил, что MH17 мог быть сбит Украиной, охотившейся за самолетом Путина

Украинские ПВО могли по ошибке сбить MH17, посчитав его российским бортом №1. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал сенатор Франц Клинцевич.

Ранее голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах заявил, что украинские военные могли сбить малайзийский Boeing по ошибке, так как подобное уже случалось в 2001 году. Тогда произошла катастрофа российского самолета Ту-154.

«Сегодня мы хотим поговорить о сценарии, согласно которому самолет мог быть сбит украинским ЗРК «Бук». Вчера мы говорили о другом сценарии — о том, что это мог бы быть военный самолет. Это правда. Но мы не знаем ответа на этот вопрос. Поэтому мы также рассматриваем сценарий — был ли это «Бук» и принадлежал ли он Украине», — сказала Сабине тен Дуссхате.

Несмотря на то, что голландская прокуратура отвергает такой сценарий, киевские силовики всегда имели доступ к большим арсеналам, среди которых были и советские зенитные ракеты 9М38 и 9М38М1.

Комплекс ЗРК С-200

«Вопрос в том, был ли у Украины мотив или была ли это ошибка. Украинская армия могла сделать это по ошибке, как это уже случилось в 2001 году с самолетом авиакомпании «Сибирь», который пролетал над Черным морем», — напомнила она.

С версией Дуссхате отчасти согласен российский сенатор Франц Клинцевич, однако она, по мнению собеседника ФАН, не раскрывает истинных причин ракетной атаки на MH17.

«Есть один момент, о котором в свое время некоторые военные эксперты говорили — в 2014 году должен был состоятся пролет самолета президента России, в том числе над этой территорией. И украинские самолеты тогда были посланы для того, чтобы визуально определить борт и подтвердить его нахождение в воздухе. Кстати, ливреи самолетов очень похожи, поэтому MH17 украинские ПВО могли просто сбить по ошибке, думая, что поражают Ил-96 специального летного авиаотряда. То есть у Киева была совсем другая цель. В 2014 об этом уже говорили и тогда все считали такую версию несостоятельной и даже глупой, но сейчас я так не считаю», — поясняет Клинцевич.

"Бук М1"

В то же время необходимо понимать, что Ил-96-300ПУ, на котором летает Владимир Путин, в 2014 году просто не мог появиться над территорией воюющей страны, об этом точно побеспокоилась бы Служба безопасности президента России.

«Это действительно так, поэтому украинские зенитчики и сбили MH17. Но тут важно другое — они сами показали номер ракеты, мы же в свою очередь показали журналы, в которых были записи по конкретно этой ракете, когда и кому она передавалась, ее номер, кто ее отправлял, кто принимал в другом месте, везде росписи стоят. У американцев такого нет, у них весь учет производится при помощи цифры, а у нас журналы хранились с 1985 года. Еще момент — Киев обвиняет в крушении ополченцев или российских военных, но нет у нас возможности незаметно попасть на украинские военные склады, выкрасть оттуда довольно габаритную ракету, незаметно переправить ее в Донбасс, зарядить в свой «Бук» и произвести пуск. Но сторона обвинения наших доводов слышить не хочет. Почему они затягивают с судом? Там постоянно идут вбросы, там пытаются «доказательства» подстроить под обвинение. Могла Украина сбить по ошибке? Да, конечно, но только целились они в президентский борт», — заключил Клинцевич.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецком. На борту в момент крушения находились 298 человек, все погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Клинцевич допустил, что MH17 мог быть сбит Украиной, охотившейся за самолетом Путина

Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь», летевший по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, был непреднамеренно сбит над Черным морем ракетой, запущенной 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины во время военных учений. Погибли все находившиеся на его борту 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

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