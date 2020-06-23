Клинцевич допустил, что MH17 мог быть сбит Украиной, охотившейся за самолетом Путина

Украинские ПВО могли по ошибке сбить MH17, посчитав его российским бортом №1. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал сенатор Франц Клинцевич.

Ранее голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах заявил, что украинские военные могли сбить малайзийский Boeing по ошибке, так как подобное уже случалось в 2001 году. Тогда произошла катастрофа российского самолета Ту-154.

«Сегодня мы хотим поговорить о сценарии, согласно которому самолет мог быть сбит украинским ЗРК «Бук». Вчера мы говорили о другом сценарии — о том, что это мог бы быть военный самолет. Это правда. Но мы не знаем ответа на этот вопрос. Поэтому мы также рассматриваем сценарий — был ли это «Бук» и принадлежал ли он Украине», — сказала Сабине тен Дуссхате.

Несмотря на то, что голландская прокуратура отвергает такой сценарий, киевские силовики всегда имели доступ к большим арсеналам, среди которых были и советские зенитные ракеты 9М38 и 9М38М1.

«Вопрос в том, был ли у Украины мотив или была ли это ошибка. Украинская армия могла сделать это по ошибке, как это уже случилось в 2001 году с самолетом авиакомпании «Сибирь», который пролетал над Черным морем», — напомнила она.

С версией Дуссхате отчасти согласен российский сенатор Франц Клинцевич, однако она, по мнению собеседника ФАН, не раскрывает истинных причин ракетной атаки на MH17.

«Есть один момент, о котором в свое время некоторые военные эксперты говорили — в 2014 году должен был состоятся пролет самолета президента России, в том числе над этой территорией. И украинские самолеты тогда были посланы для того, чтобы визуально определить борт и подтвердить его нахождение в воздухе. Кстати, ливреи самолетов очень похожи, поэтому MH17 украинские ПВО могли просто сбить по ошибке, думая, что поражают Ил-96 специального летного авиаотряда. То есть у Киева была совсем другая цель. В 2014 об этом уже говорили и тогда все считали такую версию несостоятельной и даже глупой, но сейчас я так не считаю», — поясняет Клинцевич.

В то же время необходимо понимать, что Ил-96-300ПУ, на котором летает Владимир Путин, в 2014 году просто не мог появиться над территорией воюющей страны, об этом точно побеспокоилась бы Служба безопасности президента России.

«Это действительно так, поэтому украинские зенитчики и сбили MH17. Но тут важно другое — они сами показали номер ракеты, мы же в свою очередь показали журналы, в которых были записи по конкретно этой ракете, когда и кому она передавалась, ее номер, кто ее отправлял, кто принимал в другом месте, везде росписи стоят. У американцев такого нет, у них весь учет производится при помощи цифры, а у нас журналы хранились с 1985 года. Еще момент — Киев обвиняет в крушении ополченцев или российских военных, но нет у нас возможности незаметно попасть на украинские военные склады, выкрасть оттуда довольно габаритную ракету, незаметно переправить ее в Донбасс, зарядить в свой «Бук» и произвести пуск. Но сторона обвинения наших доводов слышить не хочет. Почему они затягивают с судом? Там постоянно идут вбросы, там пытаются «доказательства» подстроить под обвинение. Могла Украина сбить по ошибке? Да, конечно, но только целились они в президентский борт», — заключил Клинцевич.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецком. На борту в момент крушения находились 298 человек, все погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь», летевший по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, был непреднамеренно сбит над Черным морем ракетой, запущенной 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины во время военных учений. Погибли все находившиеся на его борту 66 пассажиров и 12 членов экипажа.