Степаненко объяснила пристановку выхода ее шоу

Москва, 23 июня. Юмористка и ведущая Елена Степаненко опровергла слухи о закрытии ее шоу «Еще не вечер» спустя три месяца после премьеры.

По словам юмористки, речи о закрытии шоу нет. Программа уходит на каникулы до конца лета, а в сентябре Степаненко снова выйдет в эфир «России-1».

«Нет, не закрывают, на лето ушли в отпуск. С сентября выйдем в эфир. Слухами земля полнится!» — объяснила Степаненко в комментарии «Стархиту».

Программа пропала из сетки вещания. До каникул еще будут показаны два выпуска. Ранее Sobesednik.ru со ссылкой на собственные источники сообщил, что якобы шоу Степаненко закрывают по настоянию руководства канала. Причиной закрытия назывались низкие рейтинги шоу.

Ранее Степаненко рассказала, как ей удалось пережить развод с артистом Евгением Петросяном. Секретом она поделилась в эфире своего шоу «Еще не вечер».

Напомним, Степаненко и Петросян развелись осенью 2018 года, прожив в браке более 30 лет. Причиной размолвки супругов стал роман юмориста с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Петросян женился на новой возлюбленной в декабре 2019 года.