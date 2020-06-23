Москва требует от ООН расследовать утечку в СМИ секретных данных по Ливии

Москва, 23 июня. Доклад группы экспертов ООН о «российском военном присутствии» в Ливии основан на сомнительных источниках, заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Москва требует от секретариата ООН провести расследование утечки в СМИ конфиденциального документа», — подчеркнул он.

Ранее в западных СМИ появились публикации о конфиденциальном докладе группы экспертов, в котором утверждалось, что якобы сотрудники ЧВК «Вагнер», а также некоторых других компаний присутствуют в Ливии и поддерживают силы Халифы Хафтара.

Напомним, о том, что в зоне боевых действий в Ливии нет ни одного российского военного, в МИД РФ заявляли и ранее. В министерстве поясняли, что все спекуляции на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте призваны создать ложное представление, что Москва якобы вмешалась в межливийское вооруженное противостояние, открыто встав на сторону одного из его участников.

Хотя в реальности Россия всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии. Намерений поддерживать какую-либо из конфликтующих сторон РФ никогда не демонстрировала.