В ЦБ объяснили решение снизить ключевую ставку до исторического минимума

Москва, 23 июня. Центральный банк снизил ключевую ставку с 5,5% сразу до 4,5% для того, чтобы смягчить денежно-кредитные условия от банков и поддержать экономический рост в стране. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее банк России впервые за пять лет резко снизил ключевую ставку — на один процентный пункт до 4,5% годовых. Таким образом был обновлен исторический минимум.

«Мы считаем, что должны быть смягчены денежно-кредитные условия, поэтому в пятницу приняли решение о снижении ключевой ставки на 1% для того, чтобы добиться смягчения денежно-кредитных условий для конечных заемщиков, чтобы поддержать экономической рост в стране», — сказала она, выступая в Госдуме.

По словам Эльвиры Набиуллиной, благодаря опыту прошлых лет, у ЦБ есть возможность более решительно смягчать денежно-кредитную политику без рисков обесценения зарплат и сбережений россиян.

Глава ЦБ также рассказала, что за май 2020 года ставка по ипотеке составила 7,4%, при этом треть кредитов была выдана по льготной ставке в 6,5%.

Ранее председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев в комментарии ФАН объяснил, что решение Центробанка снизить ключевую ставку до 4,5% продиктовано потребностью не просто восстановить объемы экономики России, но и выйти на качественно иные темпы роста. Он не исключил, что до конца года ключевая ставка понизится еще на 0,25%-0,5%.