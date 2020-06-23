Москва, 23 июня. В Сеченовском университете рассказали о первом этапе испытания вакцины против коронавирусной инфекции.

Первый этап испытаний посвящен изучению эффективности и безопасности вакцины против коронавируса. 18 июня вакцина была введена 18 добровольцам.

«В первые часы у некоторых из них наблюдались минимальные поствакцинальные реакции — незначительное повышение температуры, головная боль, которые в течение суток были самостоятельно купированы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Сеченовского университета отметили, что участие в исследовании является добровольным. Все участники испытаний проинформированы о пользе и возможных, рисках, которые могут возникнуть в ходе исследования.

«Реакция на вакцину против коронавирусной инфекции была стандартной, характерной для других видов инъекций. Сейчас все участники исследования чувствуют себя хорошо», — пояснила глава Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 9,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 472 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 599 тысяч случаев, 8,3 тысячи человек умерли. 356 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенны, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.