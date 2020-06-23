Свисающий живот отталкивает сексуальных партнеров

Москва, 23 июня. Эффект свисающего живота, то есть участки тела, на которых наблюдается жир, отталкивают от занятия любовью примерно каждого десятого человека. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в социальной сети «ВКонтакте».

Эксперты «НьюИнформ» решили выяснить, какие сексуальные фобии наиболее распространены в интимной жизни людей.

Больше всего пользователей Сети (23%) признались, что во время полового акта не могут смотреть на пенис. Немногим меньше (21%) ответили, что их пугает внешний вид женских половых органов.

Еще 20% участников опроса тяжело переносят родинки и другие кожные образования на теле партнера, а 15% испытывают страхи перед его ступнями.

«11% могут потерять либидо, когда партнер оголяет участки тела, на которых наблюдается жир (эффект свисающего живота) / целлюлит», — говорится в материале.

Также по 5% не могут смотреть на чужие шрамы и испытывают дискомфорт от вида выделений (спермы, смазки).

В то же время 67% респондентов заявили, что не имеют определенных фобий в сексуальной жизни.

«НьюИнформ» также представил в публикации список самых необычных малоизвестных сексуальных девиаций.

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