Какие поправки в конституцию заставят россиян гордиться историей страны

Поправка в конституцию о статусе России как правопреемницы СССР и об исторической правде позволит россиянам не забыват великую историю своей страны и гордиться ею. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал сенатор Владимир Джабаров.

С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Одной из самых заметных поправок стало внесение в 67-ю статью конституции положения о России как о правопреемнице СССР.

«Российская Федерация является правопреемницей Союза ССР на своей территории, а также правопреемницей (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации», — говорится в тексте поправки.

В эту же статью предлагается внести немаловажную поправку про важность исторической правды о Великой Отечественной войне, поскольку факты о ней часто искажаются странами Запада.

«РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — сказано в положении.

Важность этих поправок корреспондент ФАН обсудил с первым зампредом комитета Совфеда по международным делам Владимиром Джабаровым. По его словам, внесение в конституцию слов о России как правопреемнице СССР очень правильно, поскольку многие политики говорили, что новая Россия появилась после 1991 года, когда распался СССР. Однако у политика возникает вопрос: «А что, до этого России не было?»

«Существовала Российская империя — колоссальная страна, с которой считались все европейские страны. Был мощнейший Советский Союз, в основе которого была именно Российская Федерация. Он победил в самой страшной войне. Правопреемницей СССР является Россия. Не случайно мы после распада СССР взяли на себя все его обязательства. Во-первых, у России единственной из всех советских республик осталось атомное оружие. Мы сохранили за собой место в Совете Безопасности ООН. Во-вторых, мы взяли на себя все долги. Когда страны разбежались по национальным квартирам, то все сказали, что долги СССР остаются за Москвой. РФ погасила все долги, а если она выступает основным ответчиком по всем спорам и обязательствам, то советская собственность должна принадлежать ей», — выразил мнение Джабаров.

Россия с ее многовековой историей переживала разные периоды своего развития, но сохранила свою целостность. Это еще раз подтверждает, что «мы с полным правом и гордостью называем Россию правопреемницей СССР», говорит собеседник ФАН.

«Это очень важная поправка и она должна быть узаконена, чтобы никаких разночтений в истории России больше не было. Она нам нужна для себя. Необходимо понимать, что мы не иваны, не помнящие своего родства, а, наоборот, все знаем о своей истории. Начиная от древнерусских государств-княжеств и кончая сегодняшним днем — это все наша страна, пережившая многие катаклизмы, но имевшая много побед, а поэтому россиянам есть чем гордиться», — пояснил сенатор.

Поправка об исторической правде даст понять всем западным странам, что Россия не позволит забыть подвиг своих предков, подчеркнул Джабаров. Особенно это касается Великой Отечественной войны, историю которой западные лидеры трактуют как хотят.

«Любые попытки превратить Россию в соучастника преступлений, которые допустила Германия в годы Второй мировой, обречены на провал. Мы никогда этого не допустим. СССР — единственная страна в Европе, которая встала на защиту своей государственности. Страна не встала на колени перед Гитлером, а освободила себя и положила на это 27 миллионов человеческих жизней советских солдат и граждан. Любые попытки забыть об этом или сделать виновным СССР наравне с Германией в развязывании этой войны обречены на провал. С каждым годом начало войны отдаляется от нас, но все равно для россиян это было словно вчера. Наши дети должны об этом помнить», — добавил он.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, которое объявлено выходным днем. Проведение голосования в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции.