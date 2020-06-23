Росстат объяснил, почему статистикой невозможно манипулировать

Москва, 23 июня. Манипуляция одним статистическим показателем неизбежно сказывается на достоверности других, поэтому намеренные подтасовки практически невозможны. Об этом заявил глава Росстата Павел Малков.

По его словам, любые попытки повлиять на итоговые статистические показатели обязательно становятся заметными. Например, путем искажения входных данных, поступающих в Росстат.

Намеренное искажение хотя бы одного показателя может вызвать «эффект бабочки» — непредсказуемо «посыпятся» остальные, объяснил Малков.

«Один из главных секретов статистики состоит в том, что ею практически невозможно манипулировать», — подчеркнул он.

Малков уточнил, что есть другая проблема, с которой борется Росстат. Это низкое качество первичных данных. Например, когда люди заполняют отчетность со множеством ошибок.

Росстат предложил увеличить срок исковой давности штрафов за предоставление ложных сведений. Кроме того, по словам Малкова, планируется создание удобного интерфейса подачи данных и автоматического поиска ошибок.

Глава Росстата ранее рассказал, что Кремль и правительство России конструктивно реагируют на «негативные» данные статистической отчетности. Он подчеркнул, что федеральная служба следует международным правилам и стандартам, среди которых — предоставление равного доступа к информации для всех потребителей.