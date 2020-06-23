Россия вошла в пятерку мировых лидеров обрабатывающей промышленности

Не успело правительство России утвердить Стратегию развития обрабатывающей промышленности, как по Рунету снова пошла гулять красивая и яркая, всех цветов радуги, с дизайнерской любовью сделанная картинка под заголовком «Место России в рейтинге стран по объему обрабатывающего производства».

И что мы видим? Ай-яй-яй! Россия-то, матушка, сейчас даже в первую десятку промышленных стран мира, оказывается, не входит!

До чего же Путин страну довел! 12-е место в мире, хуже не только Японии с Южной Кореей — нас даже Мексика с Индонезией, оказывается, обошли на вороных!.. Куда кричать: «Караул!»?

Но стоп-стоп-стоп!

А что в этой табличке за странные кругленькие циферки? С чего это в ней у Китая промышленной продукции — всего на 4 триллиона долларов, когда у США — 2,3, и так далее? Что за детский сад?

Так это объем продукции обрабатывающей промышленности?! А в чем измерен этот объем? В долларах? А в каких долларах? По номиналу или хотя бы по паритету покупательной способности? Судя по приведенным цифрам, это номинал, обменный курс рубля, юаня и других валют к доллару, ничего другого быть не может.

Надо сказать, что и сам показатель ВВП — это своего рода спецлинзы, которые сильно искажают реальную ситуацию в экономике, маскируя деятельность транснациональных корпораций (ТНК). А уж показатель ВВП по номиналу — двойные спецлинзы, которые на интересы этих ТНК накладывают интересы «империи доллара».

Вот в этой оптике, сегодня обязательной к ношению, наподобие масок и перчаток при коронавирусе, русский медведь и выглядит «рычащей вошью»… Но это ладно: хотят обманываться и обманывать других — звездно-полосатый флаг им в руки, нам-то от этого только лучше. Сколько стоит «в попугаях», то есть в долларах, знаменитый американский самолет F-35? В общем, понимаете, надеюсь…

А теперь посмотрим на другую табличку, не такую пеструю, зато с официальными данными от МВФ за 2019 год.

И еще на одну табличку — с данными по реальному сектору экономики в 2019 году. Напомню, что реальный сектор — это не только обрабатывающая промышленность, но и добывающая, и строительство, и сельское хозяйство, а лично я добавил бы сюда еще и транспорт, грузовой и пассажирский, но и так хорошо.

Кстати, здесь данные, похоже, не МВФ, а Всемирного Банка, но, опять же, это не принципиально.

И, наконец, финал-апофеоз — реальный сектор производства в абсолютных объемах и в расчете на душу населения (данные, видимо, еще 2018 года). Не думаю, что здесь что-то принципиально изменилось, особенно учитывая 18-месячный, кажется, спад немецкого производства.

Справедливости ради надо отметить, что если брать только обрабатывающую промышленность, то картина для Российской Федерации будет не настолько радужная, как по реальному сектору в целом, поскольку мы добытое сырье из-за нехватки рабочих рук и технологий много десятков лет гнали и продолжаем гнать за рубеж.

Но все-таки, ВВП России по номиналу в 2019 году, если верить Росстату, был равен 110,46 трлн рублей, а среднегодовой курс доллара — 64,6184 «деревянных» за один «вечнозеленый». Проводим простую операцию деления и получаем номинальный ВВП России-2019, примерно равный 1,709 трлн долл.

В свою очередь, российский ВВП ППС 2019 года, уже посчитанный МВФ, — составляет 4,39 трлн долл. Проводим еще одну операция деления — и получаем, что обменный курс рубля занижен к доллару в 2,568 раза. Вот на этот коэффициент примерно и надо увеличить российскую цифру из первой таблички, чтобы получить более-менее реальный объем промышленного производства в нашей стране по сравнению с другими государствами мира.

Кстати, для КНР аналогичный коэффициент занижения обменного курса юаня к доллару, по тем же данным МВФ, — 1,921 (ВВП по номиналу — 14,217 трлн долл., ВВП ППС — 27,307 трлн долл.). То есть объем промышленного производства Китая, составляющий около 30% его ВВП, равен не 4 трлн долл., а примерно 7,7 трлн долл. — в три с лишним раза больше, чем у США, и около 28% национального ВВП.

А что в России? 204 млрд долларов умножаем на 2,568 — получаем 523,587 млрд долл. Не так много, вроде бы — особенно по сравнению с тем же Китаем. Но это все равно не 12-е, а 5-е место в мире — даже по обрабатывающей промышленности. Вполне достойно. Хотя надо еще лучше.

Так что даже с учетом этих и многих других привходящих факторов, типа структуры распределения национального дохода среди населения страны, вот та, первая табличка — ядовитая тухлятина и гниль в красивой и яркой обертке. Имейте в виду на будущее, если что.