Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО после инцидента с флотом Турции у берегов Ливии

Париж, 23 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент с турецким кораблем в Ливии стал свидетельством «смерти мозга» НАТО. Глава государства намекнул на то, что Турция больше не может являться членом Североатлантического альянса.

Французский лидер подчеркнул, что в НАТО сейчас наблюдаются серьезные проблемы, констатировав «смерть мозга» международной организации. Таким образом он прокомментировал ситуацию с турецким кораблем, экипаж которого не позволил досмотреть перевозимый им груз у ливийского побережья.

Европейский союз создал миссию IRINI для ужесточения контроля над соблюдением оружейного эмбарго ООН, с этой же целью НАТО приступило к операции Sea Guardian. Они необходимы, чтобы пресечь незаконные поставки оружия в Ливию. Турция, чему имеется немало свидетельств, стала злостным нарушителем этого ограничения. Анкара до сих пор продолжает направлять боевикам ПНС вооружения и бронированную технику. При этом грузовые корабли сопровождаются военными, чтобы беспрепятственно совершать рейсы.

Так произошло и в июне: французский фрегат, принимающий участие в операции Sea Guardian, обратился к экипажу турецкого военного корабля с требованием дать возможность осмотреть груз. Однако запрос был проигнорирован, а фрегат был взят на прицел и облучен радаром СУО. В Париже считают эти действия турецкой стороны «исключительно враждебными и агрессивными».

Во Франции не раз высказывались против турецкой агрессии в Ливии, подчеркивая, что действия Анкары негативно сказываются на безопасности и стабильности государств Северной Африки. Макрон обращался к Эрдогану, заявив, что он играет «опасную игру» в Ливии и нарушает все обязательства, взятые на себя по итогам конференции в Берлине.

Помимо этого, президент Франции ранее говорил, что «в настоящее время мы наблюдаем смерть мозга НАТО». Он отметил потерю общей координации альянса и невозможность совместного принятия стратегических решений. Макрон также указал на неспособность НАТО повлиять на Турцию и остановить ее вмешательство во внутриливийский кризис.