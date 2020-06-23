Сирия, 23 июня. Взрыв мины к западу от города Аш-Шаддади привел к гибели ребенка. Союзники САА уничтожили четырех террористов ИГ1* на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Международная коалиция США переправила новую партию подкреплений в Хасаку, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: зачистили более двух гектаров территории в провинциях Дамаск и Даръа; уничтожили четырех террористов ИГ на юго-востоке Дейр-эз-Зора; обмениваются ударами с боевиками в южных районах Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации вылазки в городе Аль-Бусейра в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: переправила новую партию подкреплений из Ирака в Хасаку.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) сообщило о выздоровлении еще трех пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. Таким образом, общее число вылечившихся в стране достигло 86. Количество заболевших пока остается прежним — 219 человек.

Появилась информация о результатах нового этапа зачистки местности от следов военного присутствия террористов. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон, инженерные подразделения сирийской армии выполняли задачи по разминированию в городе Дума в Дамаске, а также в населенных пунктах Джасим и Эль-Харра в Даръа. Саперами были обследованы более двух гектаров территории. Удалось уничтожить 32 взрывоопасных предмета.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции состоялась спецоперация иранских военизированных формирований, выступающих на стороне Сирийской Арабской Армии (САА). Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что четыре террориста «Исламского государства» были уничтожены в результате засады, организованной неподалеку от пограничного города Абу-Кемаль. Ликвидированные боевики осуществляли подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек. Более подробной информации о случившемся пока не поступало.

Между тем в районах, занимаемых курдскими боевиками, произошла новая вылазка неизвестных. Информационный портал Al Nour передает, что налетчики подорвали здание в городе Аль-Бусейра. О возможных жертвах среди мирных жителей не сообщается. В организации вылазки подозреваются боевики ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба возобновились перестрелки на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. По информации новостного портала Step News Agency, артиллерийские дивизионы правительственных сил ведут огонь по укрепрайонам террористов на окраинах населенного пункта Кансафра. Известно, что столкновения на данном направлении были спровоцированы действиями боевиков.

Между тем появились более подробные сведения об аресте британского активиста по имени Токир Шариф в городе Атма. Стало известно, что боевики задержали мужчину в его собственном доме. Отмечается, что Токир Шариф занимался организацией доставки гумпомощи на оккупированные «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ) территории. По данным новостного агентства Middle East Monitor, поводом для его ареста послужила популярность среди местных жителей, с которой отказались мириться члены ХТШ.

Провинция Хасака

Интернет-портал Al Nour сообщает о том, что возглавляемая США международная коалиция направила новую партию подкреплений на свою военную базу у города Аш-Шаддади в южной части Хасаки. В составе военного конвоя в провинцию из соседнего Ирака была переброшена военная техника и материально-техническое обеспечение. Таким образом, Вашингтон продолжает укреплять свои военные объекты в Сирии, большинство из которых размещено в районах крупнейших нефтяных месторождений.

Тем временем к западу от Аш-Шаддади произошел взрыв мины, жертвой которого стал подросток, занимавшийся выпасом овец. Инцидент произошел на дороге, ведущей к газопроводу в деревне Аллус. Пока неизвестно, было ли СВУ заложено еще во время оккупации этих территорий боевиками «Исламского государства», или взрыв стал следствием подпольной деятельности «спящих ячеек» группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.