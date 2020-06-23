Пригожин прокомментировал развод Харламова и Асмус

Москва, 23 июня. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о разводе резидента Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Он отметил, что определить истинную причину расставания пары сложно, но она вряд ли кроется в вынужденном совместном времяпрепровождении из-за пандемии.

«Я не думаю, что причиной является карантин. Что в карантине, что вне него, отношения могут меняться», — сказал Пригожин в комментарии «Пятому каналу», подчеркнув, что давать оценку сложно, поскольку причины могут быть абсолютно любые.

Продюсер заявил, что у каждого есть «свои скелеты в шкафу», а «рыться в чужом шкафу крайне трудно». При этом он отметил, что жизнь не стоит на месте, и в ней может произойти всякое.

«Жизнь меняется. У меня вот первый брак был неудачным, что теперь я должен сделать?» — задался он вопросом.

Харламов и Асмус объявили о разводе накануне. Об этом они написали на своих страницах в соцсетях, уточняет «Газета Кемерова». По словам знаменитостей, расставание проходит мирно, и они планируют вместе заботиться об общей дочери Анастасии.

Звезды заверили, что причиной разрыва отношений стали не нашумевший фильм «Текст», самоизоляция или влияние человека со стороны, отмечает портал «Утро.ру». При этом конкретного обстоятельства не назвали, чем вызвали вокруг своего расставания множество разговоров и домыслов.

Продюсер Олеся Сазыкина, которой довелось поработать с Харламовым, сказала, что возможной причиной послужил непростой характер Асмус. По ее словам, даже удивительно, что звездной паре удалось прожить вместе восемь лет.