Песков: Поправки в конституцию не потребуют перевыборов в Госдуму

Москва, 23 июня. Внесение в Конституцию РФ поправок не предполагает досрочные выборы в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Насколько я знаю, это не требует проведения сиюминутных выборов или переназначения ответственных должностей», — заявил Песков в ответ на вопрос о необходимости досрочных выборы в парламент или переназначения на ключевые позиции в случае принятия поправок в конституцию.

Песков подчеркнул, что судьбоносную важность поправок в конституцию осознает подавляющее большинство россиян.

В Кремле ранее отметили, что поправки к конституции являются способом устранить системные просчеты в нынешнем варианте основного закона, однако необходимость принятия поправок в конституцию не означает, что система не работает в условиях изменения власти.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.