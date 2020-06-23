Песков рассказал, лидеры каких стран приедут на парад Победы в Москву

Москва, 23 июня. На парад Победы в Москву приедут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, а также главы ряда других государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается тех, кто будет, могу вам сказать. Абхазия, Беларусь, член президиума Боснии и Герцеговины [Милорад] Додик, Казахстан, Киргизия, Молдова, Сербия, уже говорили, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия», — рассказал представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, на парад в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне прибудут председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.

Напомним, парад Победы состоится в Москве 24 июня. Торжественное мероприятие в честь годовщины Победы, которое традиционно проводят 9 мая, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Новая дата была выбрана не случайно — именно 24 июня в 1945 году состоялся первый Парад Победы.

20 июня в Москве прошла генеральная репетиция парада. В ней приняли участие более 14 тысяч солдат и офицеров, 234 единицы техники и 75 летательных аппаратов. В связи с пандемией во время репетиции были предприняты повышенные меры безопасности — участники парада тренировались в индивидуальных средствах защиты.