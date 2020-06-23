Участник парада 1945 года заявил, что «Би-би-си» хотела взять у него «протестное» интервью

Участник легендарного Парада Победы 1945 года Евгений Ехнель заявил, что к нему обратились из британской телерадиокорпорации «Би-би-си» и предлагали дать так называемое «протестное» интервью. Но ветеран Великой Отечественной войны ответил категорическим отказом.

Корреспондент Федерального агентства новостей позвонил ветерану, предложив ему рассказать о своем видении нескольких животрепещущих вопросов. А именно — связь времен, нынешнее отношение к памяти предков и попытки переписать итоги самой кровопролитной войны в истории человечества.

Наше общение началось с несколько неожиданной стороны.

«Вы знаете, а мне только что звонили из «Би-би-си», — отметил Ехнель. — Но мы с ними не договорились. Они ждали такого протестного интервью. Я на это не согласился и сказал, что такого давать не буду».

ФАН узнал, что хотели «вытянуть» представители британской организации из человека, который защищал свою страну и свой народ от фашистских захватчиков.

«Подробности очень простые, — сказал 97-летний ветеран. — Я так понял, что им важно, что кто-то из нас протестует, что кто-то из нас недоволен парадом (в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который состоится в среду, 24 июня. — Прим. ФАН) и так далее. Вот так вот. И я сказал: «Нет, этого не будет». Сказал, что протестно я высказываться не буду».

На ремарку о том, что это очень некрасиво, когда иностранная компания хочет, чтобы участник, как Великой Отечественной войны, так и Парада Победы 1945 года, говорил в «протестном» плане, собеседник ФАН ответил лишь одной фразой: «Слушайте, это же их работа».

Ранее Евгений Ехнель прокомментировал заявления бывшего вратаря сборной России по хоккею Ильи Брызгалова, в частности, о том, что пора уже перестать проводить в нашей стране парады Победы.