Адвокат заявил, что Ефремова лишат водительских прав не навсегда

Москва, 23 июня. Виновник смертельного ДТП актер Михаил Ефремов будет лишен права управления транспортным средством. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Ефремов страдает хроническим алкоголизмом, поэтому будет пожизненно лишен водительских прав.

«Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время. Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает», — пояснил Пашаев.

Кроме того, адвокат опроверг сообщения СМИ о том, что Ефремову диагностировали хронический алкоголизм. Пашаев предположил, что подобные сведения намеренно распространяются для привлечения внимания за счет смертельного ДТП, которое было спровоцировано Ефремовым.

«Что касается хронического алкоголизма Ефремова, то не знаю, кто и зачем распространяет такие сведения. Видимо, это связано с желанием привлечь внимание к себе за счет громкого дела», — добавил он.

Напомним, 8 июня Ефремов стал виновником аварии в центре столицы, которое унесло жизнь человека. Позднее следствием было установлено, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня столичный суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. Решение суда вызвало резонанс в обществе. Коллеги актера осудили действия Ефремова, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам взять под контроль расследование дела о ДТП с участием Ефремова, отметив, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.