«Аэрофлот» отреагировал на ЧП с собакой во время перелета

Москва, 23 июня. В компании «Аэрофлот» прокомментировали инцидент с собакой, которая пострадала во время перелета. По словам официального представителя перевозчика Михаила Демина, со своей стороны сотрудники компании приняли все меры для безопасной перевозки животного.

«Мы отследили все передвижения клетки, она была аккуратно получена. Колеса в соответствии с требованиями на время транспортировки были демонтированы. Клетка была доставлена на борт, затем правильно закреплена. И в полете не перемещалась. Так же аккуратно разгружена и доставлена в зону выдачи багажа», — сказал Демин корреспонденту Федерального агентства новостей.

Представитель компании добавил, что сам является собачником с большим стажем. Подобные инциденты иногда случаются, когда собака может повредить и челюсти, и зубы, пытаясь выбраться из клетки в полете, пояснил он. Демин добавил, что перелет является большим стрессом для животных.

Он подчеркнул, что в установленные сроки компания ответит на вопросы владельца пострадавшей собаки после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что россиянка пожаловалась на «Аэрофлот» после перевозки ее пса. По словам женщины, вся клетка была «в кровяных подтеках с грязью». Вместе с животным летела мать владелицы пса. По словам россиянки, почему собака в таком состоянии, ее матери не объяснили.