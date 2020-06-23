Онищенко отреагировал на заявление Роскачества об «опасном» курином филе

Доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на данные Роскачества о том, что в некоторых образцах куриного филе российского и белорусского производства обнаружены следы хлора и антибиотиков. Ранее об этом заявила пресс-служба Роскачества.

На сайте организации говорится, что эксперты исследовали продукцию 13 российских и двух белорусских торговых марок. В курином филе девяти торговых марок был выявлен хлороформ — побочный продукт хлорирования, который ранее применялся на больших производствах для обеззараживания мяса.

Кроме того, в десяти образцах эксперты выявили антибиотики, в том числе в тех, где имелась маркировка «без антибиотиков», что является прямым нарушением, а также в образце, который принадлежал товару со знаком «халяль» (соответствие требованиям ислама к продуктам питания).

По показателям питательной и энергетической ценности, а также массы нетто Роскачество нарушений не обнаружило.

Комментируя информацию об «опасности» некоторых образцов курятины из-за наличия хлора и антибиотиков, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко напомнил, что к исследованиям Роскачества давно есть серьезные претензии. Недавно это ведомство оценило водку как «самый безопасный» продукт, что ничего, кроме возмущения не вызывает, отметил парламентарий.

«Применение антибиотиков и гормонов при промышленном производстве курятины регулируется строгими правилами, но мера эта разрешенная, — отметил Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — В избытке (выше установленных нормативов) эти вещества могут быть при нарушении технологии. Если речь идет о следах, то они строго контролируются и фиксируются. В таких случаях производители получают замечания. Меры применяются не только по отношению к партии продукции с выявленными нарушениями, но и ко всему производству. То есть это обычная текущая работа, и делать из этого сенсацию просто непрофессионально».

Онищенко пояснил, что ежегодно соответствующие ведомства отчитываются: сколько выбраковано мяса с превышением по этим показателям, какие меры приняты. Вместо этой нормальной работы мы видим, что пресс-релиз попадает в СМИ и создается сенсация ради сенсации, говорит собеседник ФАН.

«Никаких мер в отношении нарушителей Роскачество не принимает, да и прав таких у них нет. Хочу спросить у руководителей этого ведомства: если вы это обнаружили, почему не попытались принять меры, а вместо этого будоражите потребителей? На мой взгляд, это полнейший непрофессионализм, чреватый в том числе судебными исками», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее Онищенко резко раскритиковал заявление Роскачества о водке как о самом безопасном продукте. По мнению парламентария, называть яд «безопасным» — это цинизм и подталкивание граждан к употреблению алкоголя.