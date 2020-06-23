Средняя зарплата в РФ вырастет на 10 тысяч рублей к 2023 году

Москва, 23 июня. Средняя зарплата в России должна вырасти на десять тысяч рублей к 2023 году, указано в проекте основных характеристик бюджета Фонда социального страхования.

При расчете средней зарплаты учитывалась номинальная среднемесячная зарплата на одного работника и другие показатели. В 2019 году размер номинальной зарплаты составил 47 867 рублей, в 2020 году ― 47 531 рубль. Ожидается, что в 2021 году ее размер превысит 51 тысячу рублей, в 2022 году составит 54 131 рубля, а в 2023 году ― 57 675 рублей.

При этом доход Фонда социального страхования в 2021 году составит 789,73 млрд рублей, расход ― 832,18 млрд рублей. В 2022 году Фонд получит 892,82 млрд доходов, расходы составят 848,53 млрд. Ожидается, что в 2023 году доход Фонда увеличится до 955,14 млрд рублей, а расход составит 881,23 млрд рублей, пишет «Царьград».

Проект направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране заработную плату. Голикова отметила, что, по данным ФНС, число жителей России, у которых «очень высокие зарплаты», невелико. Росстат посчитал, что в прошлом году 7,1% россиян получали более 100 тыс. рублей в месяц.