Умер знаменитый адвокат Евгений Тарло

Москва, 23 июня. Ушел из жизни известный адвокат, вице-президент Федерального союза адвокатов России и бывший сенатор Евгений Тарло. Ему было 62 года.

«Смерть неожиданная, ни чем не болел, спокойно умер ночью. Причиной стал инфаркт» — сообщил Федеральному агентству новостей источник в окружении юриста.

Отметим, что знаменитый адвокат мог стать адвокатом Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Садовом кольце. Однако Тарло отказался представлять интересы актера. По его словам, для адвоката это обычная работа, но ему «опротивело участвовать в мерзких шоу», пишет «Ридус»