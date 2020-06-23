Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам и 2 месяцам колонии

Бишкек, 23 июня. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев осужден на 11 лет и 2 месяца по делу о коррупции. Приговор вынес Первомайский районный суд Бишкека.

Помимо этого, у Атамбаева будут конфискованы имущество и все госнаграды. Отметим, что сторона гособвинения просила для бывшего главы республики 15 лет колонии с конфискацией имущества.

Фигурантами дела о незаконном освобождении криминального «авторитета» Азиза Батукаева в коррупции являются 19 экс-чиновников Киргизии. 14 из них согласились сотрудничать со следствием.

Батукаев отбывал длительный срок заключения в колонии, в 2013 году его освободили по состоянию здоровья, после этого он выехал в Чечню. Тогда же парламентская комиссия выяснила, что об освобождении криминального авторитета ходатайствовал экс-омбудсмен Киргизии Турсунбек Акун, а к выезду Батукаева причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН.

После расследование было остановлено на несколько лет. В 2019 году его возобновили. В рамках следствия были задержаны экс-вице-премьер Киргизии Шамиль Атаханов, бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева и несколько чиновников Минздрава. Следователи установили, что тяжелое заболевание было диагностировано у Батукаева умышленно для того, чтобы освободить его из мест лишения свободы.