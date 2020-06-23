Экс-солистка «Серебра» опубликовала фото без трусов

Москва, 23 июня. Бывшая солистка группы «Серебро» Полина Фаворская снялась в откровенной фотосессии. В социальной сети Instagram она поделилась с подписчиками пикантным фото, на котором позирует топлес и без трусов.

«Нежность утра, запутанная в локонах», — подписала она снимок.

На фотографии девушка позирует на кровати совершенно обнаженной. Ее кудрявые волосы частично прикрывают тело. Подписчикам понравились снимки.

«Ты такая эстетичная, Полина», — написали они. «Ты похожа на произведение искусства», — сочли другие. «Богиня Древней Греции», — написали фанаты.

Ранее российская певица, автор песен и поэтесса, бывшая солистка женской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина за сутки до своего сольного концерта попала в больницу. Фотография руки с капельницей появилась на странице 33-летней певицы в Instagram. Певица не стала раскрывать никаких подробностей своей госпитализации.

Напомним, 1 ноября сообщалось, что знаменитая российская певица Анна Семенович попала в больницу. Об этом сама эстрадная дива рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, разместив видео в Stories из больничной палаты, рассказав, что в срочном порядке приводит себя в порядок.

Курс интенсивного лечения от поразившего вируса Анна Семенович проходила в одной из московских больниц, где ей кололи противовирусные иммуномодулирующие препараты.