Минтруд хочет повысить пенсии в 2021 году. События дня. ФАН-ТВ

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году повысят на 6,3%, в итоге средний размер пенсии составит 17 432 рублей. Уровень индексации страховых, социальных пенсий и иных соцвыплат на ближайшие три года определен в подготовленном Министерством труда проекте бюджета ПФР, об этом сообщает «Российская газета». Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рублей. Всего в 2021 году страховые пенсии будут получать более сорока (40,24) миллионов человек. Изменение размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на период с 2021 по 2023 год не запланировано.

Лавров провел переговоры с Индией и Китаем

Глава МИД РФ провел видеоконференцию с коллегами из Индии и Китая. Сергей Лавров поблагодарил страны за согласие в участии празднования Парада Победы.

«Пользуясь случаем искренне признателен нашим друзьям из Индии, Китая за направление воинских подразделений для участия в параде. Это наглядное подтверждение общей истории, которая связывает наши народы», — отметил глава МИД РФ.

Затем Лавров затронул тему борьбы с терроризмом и напомнил, что Россия поддерживает индийскую инициативу по принятию всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом. Также он отметил, что нельзя не обращать внимание на угрозу изменения климата.

«Мировое сообщество просто обязано в этих условиях объединиться. Но к сожалению, не смотря на все объективные факторы, не прекращаются попытки продвигать, даже в нынешних условиях, узкокорыстные интересы, сводить счеты с геополитическими конкурентами, пытаться сменять неугодные режимы. В том числе, путем использования нелегитимных, односторонних, принудительных мер.», — отметит Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия, Индия и Китай выступают за то, чтобы межгосударственные отношения выстраивались на общепризнанной международно-правовой основе.