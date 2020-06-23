Минтруд хочет повысить пенсии в 2021 году. События дня. ФАН-ТВ

Минтруд хочет в 2021 году повысить пенсию на 6,3%
Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году повысят на 6,3%, в итоге средний размер пенсии составит 17 432 рублей. Уровень индексации страховых, социальных пенсий и иных соцвыплат на ближайшие три года определен в подготовленном Министерством труда проекте бюджета ПФР, об этом сообщает «Российская газета». Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году — 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рублей. Всего в 2021 году страховые пенсии будут получать более сорока (40,24) миллионов человек. Изменение размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на период с 2021 по 2023 год не запланировано.
Лавров провел переговоры с Индией и Китаем
Глава МИД РФ провел видеоконференцию с коллегами из Индии и Китая. Сергей Лавров поблагодарил страны за согласие в участии празднования Парада Победы.
«Пользуясь случаем искренне признателен нашим друзьям из Индии, Китая за направление воинских подразделений для участия в параде. Это наглядное подтверждение общей истории, которая связывает наши народы», — отметил глава МИД РФ.
Затем Лавров затронул тему борьбы с терроризмом и напомнил, что Россия поддерживает индийскую инициативу по принятию всеобъемлющей конвенции по борьбе с терроризмом. Также он отметил, что нельзя не обращать внимание на угрозу изменения климата.
«Мировое сообщество просто обязано в этих условиях объединиться. Но к сожалению, не смотря на все объективные факторы, не прекращаются попытки продвигать, даже в нынешних условиях, узкокорыстные интересы, сводить счеты с геополитическими конкурентами, пытаться сменять неугодные режимы. В том числе, путем использования нелегитимных, односторонних, принудительных мер.», — отметит Лавров.
Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия, Индия и Китай выступают за то, чтобы межгосударственные отношения выстраивались на общепризнанной международно-правовой основе.
В Вашингтоне хотели снести памятник седьмому президенту
В Вашингтоне протестующие попытались снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону. Изначально мирная акция быстро переросла в беспорядок. Демонстрантов повалили временный забор вокруг монумента, некоторые взобрались на него, чтобы обвязать веревкой, толпа выкрикивала: «Эндрю Джексон должен уйти!». Затем, когда протестующие пытались сформировать барьер вокруг статуи начались столкновения с полицией. В результате стражам порядка пришлось применить перцовый спрей. Отметим, что это уже не первый случай вандализма в США. По американским городам прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда.
ФСБ опубликовала архивные документы о первом Параде Победы
ФСБ России опубликовала архивные документы, которые связаны с первым Парадом Победы, состоявшимся на Красной площади 24 июня 1945 года. Раритеты, среди которых представлены билеты и инструкция по проведению парада, обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. В документе в мельчайших деталях расписали порядок проведения торжественного мероприятия. В частности, отдельно был вынесен выход конницы. И примечательно, что в инструкции, отпечатанной 13 июня 1945 года, не говорилось о самом знаменитом моменте Парада Победы — сбросе советскими солдатами фашистских штандартов и знамен на помост перед Мавзолеем. Напомним, парад Победы состоится 24 июня, как и 75 лет назад. Торжественное мероприятие не удалось провести 9 мая в связи с пандемией коронавируса.