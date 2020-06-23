Песков прокомментировал заявление о намеренном опоздании Трампа на саммит в Хельсинки

Москва, 23 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что лидер США Дональд Трамп намеренно опоздал на саммит в Хельсинки в 2018 году.

«Там особо президент никого не ожидал, я уж не знаю, как специально опаздывал Трамп. Наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет», — заявил представитель Кремля.

О якобы намеренном опоздании Трампа написал экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома». По словам бывшего советника, администрации Трампа стало известно, что самолет Путина вылетел из Москвы с опозданием. В связи с этим Болтон надеялся, что Трамп будет раздражен из-за этого и будет вести себя с президентом РФ более жестко.

«Мы действительно рассматривали вариант полной отмены встречи, если Путин будет достаточно поздно», — подчеркнул он.

Тут же Болтон добавил, что американская делегация США решила обязательно заставить Путина ждать их в течение какого-либо времени во дворце президента Финляндии, где должен был состояться саммит.В итоге Трамп действительно прибыл на встречу позднее президента РФ на 20 минут.



